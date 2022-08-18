Владова: решение о бесплатных обедах рижским школьникам до октября напрямую связано с выборами в Сейм

Решение предоставить бесплатные обеды рижским школьникам лишь до октября текущего года напрямую связано с выборами в Сейм, считает депутат фракции партии "Согласие" в Рижской думе и директор Рижской 80-й средней школы Анна Владова.

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По ее словам, правящая коалиция не хочет злить рижан перед выборами, а потому сохранит бесплатные обеды до парламентских выборов, которые намечены на начало октября 2022 года.

Анна Владова считает, что у муниципалитета достаточно средств, чтобы обеспечить школьников бесплатными обедами. Кроме того, прозвучавшая на заседании комиссии информация о том, сколько денег необходимо на питание детей, весьма противоречива. Один раз речь шла о 5 миллионах евро, второй — о 2 млн. евро, в третий раз прозвучала еще другая сумма.

Также депутат РД подчеркнула, что решение Рижской думы о введении доплат за детское питание имеет существенные недостатки. В качестве одного из самых важных она упомянула, что до сих пор не ясно, кто будет нести ответственность и кто будет заниматься идентификацией детей в столовой, чтобы выяснить, за каких детей оплатили обеды.

Важный вопрос, на который также не было получено ответов, касается и питания украинских детей-беженцев, так как получается, что они находятся в тех же условиях, что и остальные учащиеся. Поэтому, если один из родителей украинских детей нашел работу и получает зарплату в районе 500 евро, то их ребенку обед не полагается.

Анна Владова подчеркнула, что отношение к детям-беженцам должно быть совершенно другим. Потому что если летом эти дети могли бегать в шортах и ​​рубашке, то теперь им придется на зиму покупать одежду и обувь. Поэтому у семей может не хватить средств на оплату обеда.

По мнению директора Рижской 80-й школы, делить детей на тех, кто имеет и не имеет право на обед, неправильно, и муниципалитет должен был сделать все возможное, чтобы найти финансирование на школьные обеды.