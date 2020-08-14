Власти Белоруссии не впустили в страну "провокаторов из Латвии"

В пятницу, 14 августа, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь опубликовал официальное сообщение о том, что в страну не впустили "провокаторов из Латвии". К сожалению, нет возможности выяснить, были ли указанные граждане Латвии задержаны, и о них ли шла речь в сообщении министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

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Так, в сообщении Пограничного комитета сказано: "12 августа во время оформления пассажиров рейса "Лондон-Минск" пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 гг. рождения. В итоге разбирательства иностранцев не впустили в страну на основании статьи 30 Закона Республики Беларусь "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Беларусь.Один из мужчин рассказал, что приехал в Беларусь отдохнуть, но куда именно еще не решил, а второй — по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора.

Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов США, кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено телеграм-сообщество из пяти человек — двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь".

Как уже ранее писал портал Delfi в четверг, 13 августа, Ринкевич сообщил, что в Белоруссии задержаны два гражданина Латвии. Утром в пятницу, 14 августа, министр сообщил, что граждане Латвии на свободе.

Одновременно, Ринкевич призвал латвийцев, если они все-таки решат поехать в Беларусь, быть осторожными в общественных местах, где собирается заметное число людей, и вечером воздержаться от выхода на улицу.

МИД Латвии напоминает, что в случае чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно связаться с посольством Латвии в Беларуси, консульством в Витебске или позвонить в Консульский департамент по круглосуточному телефону +371 26 337 711 либо написать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.