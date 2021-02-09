Власти отвечают Delfi: автошколы, походы в музей, фотографирование, поездки на частных машинах и за границу

Вокруг ограничений в связи с Covid-19 всегда было много вопросов. 5 февраля правительство Латвии обнародовало новый список мер, а Delfi предложил читателям спрашивать, что им неясно. Сегодня мы публикуем первую часть ответов на вопросы, которые касаются транспорта и пересечения границ, а также работы музеев и выставок. NB! Часть полученной информации выглядит туманно и требует дальнейших разъяснений. Delfi планирует получить более развернутые ответы на эти вопросы позже.

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Как это работает. Портал Delfi предложил читателям задать вопросы в связи чрезвычайной ситуацией. За два дня мы получили сотни сообщений, затем постарались объединить близкие по темам вопросы и передали их через Госканцелярию. Ответы подготовили соответствующие министерства. К сожалению, мы были вынуждены исключить из списка риторические, эмоциональные или слишком специфические вопросы. Сегодня Delfi публикует первую часть ответов. Мы планируем повторить сессии вопросов и ответов по конкретным темам в феврале и марте.

Когда откроются музеи и выставки?



Коротко: пока только на открытом воздухе, но с большими ограничениями.

Ответ предоставило Министерство культуры Латвии. До 6 апреля внутренние помещения музеев, выставочных залов и галерей будут закрыты для посетителей. Но музеи с открытыми территориями (на природе) продолжают работу, если там обеспечено одностороннее передвижение людей, чтобы предотвратить столкновение встречных потоков и держать дистанцию не меньше 2 метров. С такими же условиями могут работать и природные тропы.

Решение правительства от 5 февраля предусматривает, что музеи, выставочные залы и галереи могут начать открываться для индивидуальных посещений (один человек) или членов одного домохозяйства (опять же с обеспечением одностороннего потока посетителей, предотвращением столкновения людей и взаимным соблюдением дистанции два метра и использованием масок для лица, дезинфекции рук и поверхностей, вентиляцией помещений и т. д.). Вводить этот порядок надо постепенно, в соответствии с так называемым принципом светофора по мерам безопасности. Но не раньше, чем после выхода Латвии из зоны темно-красного сигнала и перехода как минимум на красный сигнал — то есть не более 200 новых случаев на 100 000 жителей за 2 недели.

Можно ли фотографировать на улице?

Коротко: нельзя, если это за деньги.

Ответ предоставило Министерство культуры Латвии. В данный момент действует запрет на оказание очных услуг по фотографированию одним физическим лицом другого физического лица за плату. Однако, разрешено фотографирование без коммерческих целей на открытом воздухе, с соблюдением дистанции 2 метра.

Как разрешено работать автошколам?

Коротко: пока непонятно, над этим работают, но решение не принято.

Ответ предоставило Министерство сообщений Латвии. Министерство связи в сотрудничестве с Управлением безопасности дорожного движения, проконсультировавшись со специалистами Министерства образования и науки и других заинтересованных учреждений, разработали формулу безопасного обучения будущих автоводителей во время чрезвычайной ситуации и подали поправки к нормативам на утверждение в Кабмин.

Можно ли людям из разных домохозяйств ехать в одной машине? Если нет, то почему в такси можно?

Коротко: нельзя, а с такси - другая история.

Ответ предоставило Министерство сообщений Латвии. Людям из разных домохозяйств нельзя ездить в одной частной автомашине. А частным перевозчикам (в том числе такси) надо обеспечить строгое соблюдение мер предосторожности, включая дистанцирование, дезинфекцию транспортных средств и использование масок для лица, чтобы ограничить распространение инфекции. А также не более 50% загрузки транспортного средства. В личных автомобилях таких мер не предусмотрено и их не контролируют. Люди сами должны осознавать риск заражения и возможность заразить членов своей семьи при оценке необходимости перемещения.

Когда откроют границы, и какие? Что на это влияет, какие условия должны быть выполнены? Какие прогнозы?

Коротко: неизвестно.

Ответ предоставило Министерство сообщений Латвии. В связи с глобальной эпидемиологической ситуацией и распространением новых штаммов вируса Covid-19 многие страны вводят дополнительные меры безопасности, включая ограничения на поездки. Открытие границ и другие отмены мер безопасности возможны лишь тогда, когда ситуация улучшится. Когда это может быть, сейчас никто не может предсказать.

Люди с ВНЖ и ПМЖ — каков их статус? Могут ли они въехать или выехать из страны? Что с их тестами на Covid — их оплачивают?

Коротко: ясности мало.

Ответ предоставило Министерство сообщений Латвии. В Латвию можно въехать только по важным причинам, показав отрицательный результат теста на Covid-19. За тест ПЦР на Covid-19 эти люди должны платить сами, а если поездка рабочая, то тест может оплатить работодатель.

От редакции: ситуацию с теми, у кого ВНЖ, Delfi планирует разобрать детально в рамках отдельной публикации, в том числе и вопросы вакцинации.

Что такое "важная причина" для въезда в Латвию из стран с новыми штаммами?

Коротко: причины названы, но названные термины не определены.

Ответ предоставило Министерство сообщений Латвии. Пассажирские перевозки из Великобритании, Ирландии и Португалии временно приостановлены, чтобы защитить население от заражения новыми штаммами вируса. Въехать в Латвию можно только по неотложным и существенными причинам — для работы, учебы, воссоединения семьи (что конкретно имеется в виду под терминами воссоединение и семья, уточнить пока не удалось, — Ред.), получения медицинских услуг, транзита или сопровождения несовершеннолетних, а также для возвращения на постоянное место жительства (ПМЖ) или на похороны.