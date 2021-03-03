Власти отвечают Delfi. Кто, где, когда и чем? Все, что вы хотели узнать о вакцинации от Covid-19

На тему прививок от Covid-19 вопросов у жителей Латвии чуть ли не больше, чем самих вакцин. В конце февраля стартовала вакцинация группы 70+. По опросам, больше половины жителей страны относятся к процессу с недоверием. Delfi предложил читателям спрашивать, что им неясно. Публикуем первую часть ответов на вопросы, которые касаются очередности прививок, возможности выбора вакцин и шансы на прививку у иностранцев. NB! Часть полученной информации выглядит туманно и требует дальнейших разъяснений. Delfi планирует получить более развернутые ответы на эти вопросы позже.

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Как это работает. Портал Delfi предложил читателям задать вопросы в связи начавшейся широкой вакцинацией населения. За два дня мы получили несколько сотен вопросов, которые объединили по темам и направили по четырем госучреждениям, полномочным на них отвечать — Минздрав, Бюро вакцинации, Центр профилактики и контроля заболеваний, Госагентство лекарств. К сожалению, мы были вынуждены исключить из списка риторические, эмоциональные или слишком специфические вопросы и реплики. Сегодня публикуем первую часть ответов, завтра — вторую. Мы планируем повторить сессии вопросов и ответов по важным для вас темам.

(Ответы на вопросы о вакцинации для пожилых людей — ЗДЕСЬ.)

Как, где и когда можно получить прививку?



1. Как грамотно записаться на прививку — сайт, общий телефон, конкретная больница или кабинет, семейный врач?

В данный момент доступны три способа записи на вакцинацию:

На сайте www.manavakcina.lv (доступна русская версия сайта) Если по какой-либо причине человек не может зарегистрироваться на сайте, то просим звонить на бесплатный телефон 8989 Запись у семейного врача



Все эти способы равноценны. (Ответ от Бюро вакцинации.)

2. Как узнать когда наступит твоя очередь? (Хотя бы ориентировочно.)

Ориентировочно можно узнать квартал года, когда начнется вакцинация приоритетной группы, к которой принадлежит человек. Здесь можно узнать последнюю версию списка приоритетных групп с указанием квартала, когда эти группы планируется вакцинировать.

Очередь человека внутри своей приоритетной группы зависит от месяца, когда подана заявка. Например, люди с хроническими заболеваниями, подавшие заявку в марте, получат возможность вакцинироваться раньше, чем люди с хроническими заболеваниями, подавшие заявку в апреле. (Ответ от Бюро вакцинации.)

3. Если я получил приглашение на вакцинацию, но сейчас не могу вакцинироваться по причине плохого самочувствия (например, повышенная температура), какие должны быть мои действия, чтобы не потерять возможность вакцинироваться позже?

В таком случае просим незамедлительно связаться с пунктом вакцинации, в котором у Вас запись (семейный врач или медучреждение), и попросить их перенести Вашу запись. (Ответ от Бюро вакцинации.)

4. Уточните, какая приоритетная группа вакцинации идет за какой и какие это предположительные сроки? Если не успел привиться со своей группой, то когда следующее "окно"?

С полной таблицей приоритетных групп можно познакомиться на сайте Министерства здравоохранения:

1-я группа — первый квартал четверть 2021 года — работники сферы здравоохранения и пациенты, которым по решению врача необходимо срочное медицинское вмешательство или сложная операция.

— первый квартал четверть 2021 года — работники сферы здравоохранения и пациенты, которым по решению врача необходимо срочное медицинское вмешательство или сложная операция. 2-я группа — первый квартал 2021 года — работники и клиенты центров длительного социального ухода и должностные лица, чья вакцинация необходима для обеспечения национальной безопасности и государственной непрерывности.

— первый квартал 2021 года — работники и клиенты центров длительного социального ухода и должностные лица, чья вакцинация необходима для обеспечения национальной безопасности и государственной непрерывности. 3-я группа — первый квартал 2021 года — люди старше 70 лет; люди с хроническим заболеванием из опубликованного списка; люди, живущие вместе с детьми, имеющими хронические или иммунодепрессивные заболевания; люди, ухаживающие за тяжелобольными на дому.

— первый квартал 2021 года — люди старше 70 лет; люди с хроническим заболеванием из опубликованного списка; люди, живущие вместе с детьми, имеющими хронические или иммунодепрессивные заболевания; люди, ухаживающие за тяжелобольными на дому. 4-я группа — первый квартал 2021 года — люди в возрасте между 60 и 70 годами.

— первый квартал 2021 года — люди в возрасте между 60 и 70 годами. 5-я группа — второй квартал 2021 года — сотрудники образовательных учреждений; сотрудники оперативных служб; служащие национальных вооруженных сил; критически значимые коммерсанты энергообслуживания.

— второй квартал 2021 года — сотрудники образовательных учреждений; сотрудники оперативных служб; служащие национальных вооруженных сил; критически значимые коммерсанты энергообслуживания. 6-я группа — второй квартал 2021 года — люди в особых учреждениях, в том числе в приютах и местах заключения.

— второй квартал 2021 года — люди в особых учреждениях, в том числе в приютах и местах заключения. 7-я группа — третий квартал 2021 года — сотрудники особой важности в своей отрасли; персонал обслуживания и духовенства в религиозных организациях.

— третий квартал 2021 года — сотрудники особой важности в своей отрасли; персонал обслуживания и духовенства в религиозных организациях. 8-я группа — третий квартал 2021 года — сотрудники компаний, контактирующие с большим количеством клиентов или коллег и не имеющие возможность соблюдать на рабочем месте дистанцию в 2 метра; работники важных предприятий народного хозяйства.

— третий квартал 2021 года — сотрудники компаний, контактирующие с большим количеством клиентов или коллег и не имеющие возможность соблюдать на рабочем месте дистанцию в 2 метра; работники важных предприятий народного хозяйства. 9-я группа — третий-четвертый квартал 2021 года — другие представители общества.



Имейте в виду, что это предположительный график вакцинации, и план могут меняться, в зависимости от изменений в графике поставок вакцин и уровня заинтересованности конкретной приоритетной группы в вакцинации.

Если уже началась вакцинация следующей группы, а человек из вышестоящей приоритетной группы не успел получить вакцину, то он все равно сохраняет свой приоритетный порядок. Это значит, что он будет первым в очереди на вакцину, даже если вакцинация следующей группы уже началась. (Ответ от Бюро вакцинации.)

5. У нерижан возможностей привиться меньше?

Распределение вакцин зависит в первую очередь от количества вакцин, которое конкретный кабинет вакцинации заказал. Главная цель процесса вакцинации — это балансировать высокий темп вакцинации с равномерным региональным распределением вакцин. В системе распределения вакцин не отдается приоритет кабинетам вакцинации, находящимся в Риге.

Для всех жителей Латвии — как рижан, так и нерижан, есть три канала подачи заявки на вакцинацию одинаковы:

На сайте www.manavakcina.lv Позвонив на бесплатный телефон 8989 Запись у семейного врача



В данный момент, если семейный врач пожилого человека 70+ не участвует в вакцинации против COVID-19, то ему/ей будет предложена возможность вакцинироваться в кабинете вакцинации поблизости. Надо признать, что в некоторых регионах Латвии из-за отсутствия кабинетов вакцинации пожилым людям, чьи семейные врачи не участвуют в вакцинации, предлагаются кабинеты вакцинации, которые находятся достаточно далеко. В данный момент ведется работа над увеличением количества пунктов вакцинации, а также разрабатывается система мобильной (выездной) вакцинации удаленных регионов. Это даст возможность жителям регионов получить вакцину в им удобном месте. (Ответ от Бюро вакцинации.)



Можно ли выбирать вид вакцины?



6. Можно ли выбрать конкретный вид вакцины? Как отказ прививаться конкретным видом отразится на месте в очереди на вакцинацию?

Пока вакцины доступны в ограниченном количестве, не предусмотрена возможность выбирать вакцину против COVID-19. Но все вакцины, утвержденные в Латвии, эффективны и безопасны. (Ответ от Бюро вакцинации.)

7. Можно ли, отказавшись от конкретного вида бесплатной вакцины, выбрать другого производителя уже платно?

В данный момент не предусмотрена возможность купить вакцину от COVID-19 или заплатить за процедуру вакцинации от COVID-19. (Ответ от Бюро вакцинации.)

8. Пишут, что после первого Pfizer–укола вырабатывается так много антител, что второй укол можно делать нескоро. Это так?

Европейское агентство лекарств установило, что для полной защиты от коронавируса необходимо сделать две прививки вакциной Pfizer-BioNTech с интервалом в 21 день. (Ответ от Госагентства лекарств.)

9. Как Бюро вакцинации узнает, что у меня есть хроническая болезнь, которая может привести к осложнениям в случае прививки конкретной вакциной?

Информация о вакцинах, в том числе противопоказаниях для получения вакцины, доступна на сайте Госагентства лекарств.

За исключением аллергии на действующее вещество или любые другие компоненты вакцин, нет хронических болезней, при которых не рекомендуется вакцинация ни одной из подтвержденных вакцин.

Так как вакцины от COVID-19 не содержат ослабленный вирус, людям со слабым иммунитетом они не противопоказаны. Напротив, людей, чей ослабленный иммунитет не может справиться с коронавирусом в случае инфекции, призываем вакцинироваться в третьей приоритетной группе — "Люди с хроническими заболеваниями".

Если у человека есть какие-либо сомнения о рисках вакцинации при его/ее состоянии здоровья, то просим консультироваться с семейным врачом или с медработником в день вакцинации. (Ответ от Бюро вакцинации.)

Как быть иностранцам и гражданам Латвии за рубежом?



10. Смогут ли граждане Латвии, постоянно проживающие за границей, записаться на вакцинацию в Латвии?

По Закону о финансировании здравоохранения, граждане Латвии имеют право на получение оплаченного государством медобслуживания в Латвии, даже если они не живут в Латвии. И все же надо иметь ввиду, что в соответствии с регулой Европарламента и Евросовета 883/2004 (29.04.2004) о координации систем социального обеспечения, человек не может быть социально застрахован (в том числе в сфере здравоохранения) в двух государствах ЕС одновременно.

Значит, если гражданин Латвии проживает в другой стране ЕС и имеет там социальное страхование, он имеет право на получение оплачиваемой государством услуги вакцинации в этой стране, но если это лицо не имеет социальной страховки в той стране ЕС, где он живет, то он имеет право на оплаченную государством вакцинацию в Латвии. Рекомендуем узнать, имеет ли гражданин Латвии, живущий за границей, право на вакцинацию от Covid-19 в той стране. Кроме того, надо учитывать, что во время назначенной в Латвии прививки надо иметь возможность сюда попасть. (Ответ от Министерства здравоохранения.)

11. На каких условиях будет доступна вакцинация для российских пенсионеров, проживающих в Латвии?

Сегодня по Закону о финансировании здравоохранения вакцинация доступна гражданам третьих стран (включая российских пенсионеров), которые имеют постоянный вид на жительство в Латвии. (Ответ от Министерства здравоохранения.)

12. Как будут получать вакцинацию в Латвии граждане других стран ЕС с видом на жительство (постоянным и временным) в Латвийской Республике?

В Латвии вакцинация проводится в соответствии с Законом о финансировании здравоохранения и соответствующим постановлениями Европейского парламента и Совета. Значит, на сегодня право на оплаченную государством вакцинацию имеют:

иностранные граждане с постоянным видом на жительство;

граждане стран-членов ЕС, работающие в Латвии, и члены их семей, независимо от вида на жительство;

граждане третьих стран, работающие в Латвии с временным видом на жительство, а также их неработающие супруги с временным видом на жительство в Латвии, которые воспитывают одного ребенка в возрасте до 7 лет или не менее трех детей до 15 лет.



Также обсуждается вопрос о прививках для лиц, находящихся в Латвии на основании временного вида на жительство. Чтобы они тоже получили оплаченную государством вакцину, надо внести изменения в нормативные акты. (Ответ от Министерства здравоохранения.)

Читайте завтра! Вакцина от Covid-19 для беременных, кормящих и нерожавших; побочные явления; антитела; паспорта вакцинации; бонусы от вакцинации и другое.