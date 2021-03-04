Власти отвечают Delfi. Прививки от Covid: антитела, противопоказания, "побочки", фертильность, паспорта

Ответственные за здоровье жителей Латвии чиновники и специалисты отвечают на вопросы читателей Delfi про прививку от Covid-19. Сегодня публикуем вторую часть ответов на темы, связанные с процессом вакцинации — есть ли противопоказания, какие побочные явления, будут ли потом дети, дадут ли паспорта вакцинации и облегчит ли прививка жизнь среди людей. NB! Часть полученной информации выглядит туманно и требует дальнейших разъяснений. Delfi планирует получить более развернутые ответы на эти вопросы позже.

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Как это работает. Портал Delfi предложил читателям задать вопросы в связи начавшейся широкой вакцинацией населения. За два дня мы получили несколько сотен вопросов, котоые постарались объединить по темам и в четыре госинстанции, которые полномочны на них отвечать — Минздрав, Бюро вакцинации, Центр профилактики и контроля заболеваний, Госагентство лекарств. К сожалению, мы были вынуждены исключить из списка риторические, эмоциональные или слишком специфические вопросы и реплики. Сегодня публикуем вторую часть ответов. Первая часть — про очереди, выбор вакцин и шансы для иностранцев — ЗДЕСЬ. Мы планируем повторить сессии вопросов и ответов по важным для вас темам.

Как рассказали Delfi в Министерстве здравоохранения, Латвия закупает вакцины от Covid-19 в рамках взаимного соглашения, заключенного производителями с Еврокомиссией. Этот процесс определяет количество доступных каждой стране вакцин, в зависимости от величины населения. На сегодня Латвия подала заявки на вакцины, разработанные семью производителями (BioNTech Pfizer, Moderna Biotech Spain, AstraZeneca и Оксфордский университет, Janssen (Johnson & Johnson), CureVac, Valneva, Novavax), в том числе 1,4 миллиона доз вакцин BioNTech Pfizer.

Министерство утверждает, что "сегодня портфель зарезервированных для Латвии вакцин — более 6 миллионов доз, которых достаточно для вакцинации более 3 миллионов человек. Уровень вакцинации населения соответствует количеству вакцин, поставленных производителями, что позволяет достичь цели текущего Плана вакцинации. До конца лета этого года планируется привить 70% взрослого населения. Информация о процессе в Латвии доступна ЗДЕСЬ".

1. Какой вакциной привили первых лиц государства и как их самочувствие?

Первых лиц государства привили вакциной от производителя AstraZeneca. (Ответ от Бюро вакцинации.)

Всем ли надо делать прививки?

2. Какие есть противопоказания для прививки — временные и постоянные?

По доступной информации, вакцинироваться нельзя лишь в том случае, если известно, что у пациента есть тяжелая аллергическая реакция на какой-либо из ингредиентов вакцины, или если у пациента возникла тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) после получения дозы конкретной вакцины.В случае сомнений перед вакцинацией пациенту надо проконсультироваться с врачом, который примет решение о необходимости вакцинации после оценки состояния пациента. (Ответ от Госагентства лекарств.)

3. Где можно найти полную информацию о болезнях, при которых вакцинироваться нельзя или нежелательно?

Прививка особенно рекомендована людям из групп повышенного риска — например, с хроническими заболеваниями — потому что такие люди без вакцинации подвержены более высокому риску тяжелого протекания заболевания Covid-19 или даже смертельного исхода. (Ответ от Госагентства лекарств.)

4. Какие могут быть побочные реакции на вакцину?

Как и от любого другого лекарства, в некоторых случаях после вакцинации от Covid-19 могут возникать временные реакции из-за развития иммунных процессов в организме. Наиболее распространенные — повышенная температура, жар, головная боль, усталость, боль или покраснение в месте инъекции.

Для Pfizer-BioTech и Moderna реакции, как правило, более выражены после второго укола. Для вакцины AstraZeneca — после первой дозы. Реакции обычно возникают в первые несколько дней после вакцинации, длятся несколько дней и проходят. О появлении любых побочных эффектов или временного снижения трудоспособности надо сообщать врачу. Также врач, фармацевт и пациент могут дать информацию о побочных эффектах в Госагентство лекарств на сайте www.zva.gov.lv . (Ответ от Госагентства лекарств.)

5. Что дает уверенность, что побочные эффекты от прививки не появятся через несколько месяцев, лет?

К сожалению, нет лекарств или вакцин, которые не имели бы побочных эффектов. Любое лекарство получает одобрение или регистрируется только в том случае, если есть надежные доказательства того, что их польза намного превышает риски. Как и все лекарственные препараты, вакцины против Covid-19 были тщательно проверены на соответствие высоким стандартам безопасности, качества и эффективности. Никаких отклонений от строгих требований к разработке или регистрации не делалось.

Ответственные за вакцинацию учреждения ЕС тщательно проверили полученные сигналы о проблемах со здоровьем после вакцинации, чтобы выяснить связь с прививкой. Наблюдение за этими вакцинами в странах ЕС, включая Латвию, проводится постоянно и гораздо интенсивнее, чем в отношении других лекарств, чтобы обеспечить соблюдение всех актуальных инструкций по безопасности, сбор и анализ информации.

Кроме того, получатель регистрационного удостоверения должен ежемесячно представлять в Европейское агентство лекарств отчет о безопасности и побочных реакциях. При этом производители должны продолжать текущие и начинать новые исследования для мониторинга безопасности и эффективности вакцин от Covid-19 после их регистрации. Эти меры также позволят регулирующим органам быстро оценить свежие данные из разных источников и, при необходимости, принять все необходимые регулирующие меры для защиты здоровья населения. (Ответ от Госагентства лекарств.)

А если уже есть антитела?

6. Нужна ли вакцинация, если человек переболел и у него есть антитела? Через какое время после болезни? Достаточно ли одной дозы в этом случае? Надо ли где-то вписать, что переболел?

Да, и в этом случае есть смысл делать прививку. Исследования показывают, что иммунный ответ организма на вакцину более эффективен, высок и устойчив. Пока очевидно, что примерно через три месяца после заболевания естественного происхождения уровень защиты организма начинает снижаться, а после вакцинации этого не происходит.

Вакцинироваться после болезни можно сразу после окончания периода изоляции. Рекомендуется делать это не раньше, чем через четыре недели после первого позитивного теста или появления симптомов. Поскольку 90 дней после болезни повторное заражение маловероятно, можно делать прививку через три месяца.

Информация о том, что человек переболел Covid-19 необходима в случае планирования выезда за пределы страны — тогда понадобится справка от врача, подтверждающая этот факт. (Ответ от Центра профилактики и контроля заболеваний.)

7. Если анализы показали антитела на Covid-19 в крови (болезнь прошла бессимптомно), то надо ли делать прививку? Когда?

Да, и в этом случае имеет смысл прививаться, чтобы получить более эффективный и стабильный иммунный ответ организма, который после естественного инфицирования начинает снижаться через три месяца, а после вакцинации — нет. Поскольку в бессимптомно случае зачастую неизвестно, когда возникла болезнь, но человек уже здоров, он может вакцинироваться, когда придет его очередь на вакцинацию.(Ответ от Центра профилактики и контроля заболеваний.)

8. Будут ли антитела приравниваться к вакцинации?

Антитела и вакцинация — разные вещи. Вакцины содержат вещества (агенты), обеспечивающие формирование иммунитета в организме. Когда человеку делают прививку, иммунная система организма вырабатывает антитела. Когда человек сталкивается с настоящим инфекционным вирусом или бактерией, его иммунная система это запоминает. При следующей встрече она активирует уже выработанные специфические антитела, убивает вирус или бактерию — человек не заболевает.

Антитела можно получить естественным путем и в процессе вакцинации. Длительность иммунитета зависит от болезни и вакцины.(Ответ от Центра профилактики и контроля заболеваний.)

9. Какие из доступных в Латвии прививок защищают от британского, бразильского, южноафриканского штаммов?

Проверено, что вакцины от Covid-19, которые были зарегистрированы до сих пор, защищают от новых штаммов вируса. Однако, с учетом, что некоторые новые типы вирусов все еще могут влиять на способность вакцин защищать от развития инфекций и заболеваний, Европейское агентство лекарств призвало производителей вакцин предоставить дополнительные доказательства действия вакцин. (Ответ от Минздрава.)

Будут ли потом дети?

10. Почему разговоры о том, что вакцина ведет к бесплодию, — это миф?

Исследования показали, что вакцины не влияют на фертильность. (Ответ от Госагентства лекарств.)

11. Можно ли прививаться беременным? А кормящей матери? Были ли исследования на этот счет?

Тщательная оценка вакцин учеными дала повод утверждать, что вакцины не вредны для беременных, планирующих беременность или кормящих грудью женщин. Также они безопасны для их детей или еще нерожденных детей. Это подтверждают проведенные лабораторные исследования. Поскольку вакцинация продолжается во всем мире, а миллионы людей уже получили прививку, идет активный сбор данных о долгосрочных эффектах.

Врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию женщинам из группы риска, поскольку польза вакцины перевешивает риски. Решение о вакцинации во время беременности может принять лишь ведущий беременность врач, учитывая пользу и риски не только для женщины, но и для ребенка. Поэтому перед вакцинацией необходимо проконсультироваться со специалистом. (Ответ от Госагентства лекарств.)

Как все это работает?

12. Как долго "работает" вакцина и что она гарантирует? Правда ли, что вакцинироваться нужно будет каждый год?

Вирус SARS CoV-2 — относительно новый. До сих пор собрано мало данных об иммунитете, который развивается у людей после заражения этим вирусом. Сегодня еще недостаточно информации о том, как долго будет сохраняться обеспеченный вакциной иммунитет, и будет ли необходимость периодически ревакцинироваться для обеспечения долгосрочной защиты от Covid-19.

Только данные долгосрочных исследований иммуногенетики и воздействия вакцины дадут нам информацию, необходимую для принятия решений о планах будущих вакцинаций. (Ответ от Центра профилактики и контроля заболеваний.)

13. Когда можно будет получить вакцину за деньги? Есть ли подсчеты, сколько она может стоить?

С учетом ограниченного количество вакцин, доступных не только в Латвии, но и во всей Европе, и высокий спрос на них для обеспечения вакцинации населения по утвержденному на национальном уровне плану вакцинации, прививку нельзя сделать за деньги. Трудно предсказать конкретное время, когда эта ситуация может изменится. (Ответ от Министерства здравоохранения.)

14. Можно ли застраховаться на тот случай, если после прививки возникнут осложнения?

Если вопрос в том, чтобы понять, предлагает ли государство страховую услугу в том смысле, в каком ее предлагают страховые компании, то нет, такой страховки нет. Точно так же, как и для других прививок. Если у пациента есть подозрения относительно качества полученной медицинской услуги (в данном случае речь идет о низком качестве процесса вакцинации, например, неправильное введение вакцины, в результате чего возникли проблемы со здоровьем), необходимо подать заявление в Инспекцию здоровья. (Ответ от Министерства здравоохранения.)

15. Кто инструктирует врачей-медсестер, как правильно хранить, вскрывать, использовать виалы во время процедуры вакцинирования? Знают ли они, что перед вскрытием в наличии должны быть все шесть вакцинируемых? Как это будет достигаться?

Вакцинация проводится только медицинским персоналом — квалифицированными специалистами, получившими соответствующее образование, которые делают прививки ежедневно. Им предоставляется вся информация о хранении, использовании, процессе, также подготовлена и доступна инструкция.

Чтобы обеспечить широкий и быстрый процесс вакцинации населения, планируется дополнительно обучить до 500 медицинских работников. К процессу будут привлечены медики, чьи повседневные рабочие обязанности не связаны напрямую с вакцинацией — медсестры, врачи, фельдшеры, акушерки. Они будут направлены на работу в пунктах вакцинации от Covid-19, предварительно получив углубленные теоретические и практические знания о принципах организации вакцинации от Covid-19, ее технике, организации безопасного процесса и действиях на случай побочных эффектов (анафилаксии), а также о применении вакцины по инструкции производителя. (Ответ от Министерства здравоохранения.)

Я вакцинирован — что теперь?

16. Что рекомендовано делать (не делать) между двумя дозами вакцины? Вырастет ли риск осложнения при заражении в первые "ослабленные дни" после первой дозы?

Можно провести вечеринку, как раньше, в Zoom, и делать покупки в Интернете, потому что меры безопасности и ограничения распространяются на всех и каждого — даже на вакцинированных. Все ограничения сохраняются, поскольку данных о передаче вируса от человека к человеку еще недостаточно, чтобы можно было освободить вакцинированных людей. Такая практика во всем мире.

Есть вакцины, требующие одной дозы. Все три вакцины от Covid-19, зарегистрированные в настоящее время в ЕС, — вакцины двух доз. Все три — Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca — не "живые" вакцины, от них нельзя заразиться Covid-19. (Ответ от Центра профилактики и контроля заболеваний.)

17. Когда ждать нормальных антител после вакцинации?

Нормальных или ненормальных антител не существует. Антитела либо есть, либо их нет, либо они в процессе формирования. У каждого человека это процесс индивидуален — у одного вырабатывается больше антител, у другого — меньше, поэтому не существует стандарта, когда антител достаточно или недостаточно. Уровень антител можно выяснить в лаборатории. (Ответ от Центра профилактики и контроля заболеваний.)

18. Если человек вакцинирован (в Латвии или в другой стране), то надо ли ему по приезде в Латвию сидеть на самоизоляции?

Вакцины Covid-19 — надежная защита от заболевания Covid-19 с симптомами, но пока не изучено влияние этих вакцин на возможность распространять вирус среди населения или болеть в бессимптомной форме, передавая другим. Это значит, что вакцинированный человек может не иметь симптомов Covid-19, но подвергать опасности тех, кто рядом, но еще не вакцинирован. В связи с этим, если вакцинированный человек возвращается (въезжает) в Латвию из страны с высоким риском заражения Covid-19, ему придется соблюдать самоизоляцию 10 дней. (Ответ от Министерства здравоохранения.)

19. Будут ли выдавать паспорта вакцинации? Где они нужны сейчас? Какие прогнозы на важность этого документа?

Отдельного паспорта на вакцину Covid-19 не оформляют. Данные о факте вакцинации вводятся в систему e-veselíba, в раздел "Vakcinācijas dati" ("Данные вакцинации"), подраздел "Potēšanas pase" ("Паспорт вакцинации"). После прививки выдается справка.

Доступ к данным в e-veselība может получить как семейный врач, так и лечащий врач и сам пациент. Если у человека есть бумажный "Прививочный паспорт", рекомендуется взять его с собой — в нем тоже будет сделана запись о вакцинации. (Ответ от Министерства здравоохранения.)

20. Будет ли Латвия вводить паспорта вакцинации для путешественников?

Сегодня действует типовой международный сертификат о вакцинации или профилактике, утвержденный Приложением 6 к Международным медико-санитарным правилам (2005) * (далее именуемый Правилами). Он идентичен по всему миру и порядок его выдачи регулируется Всемирной организацией здравоохранения. В соответствии с 7-м приложением к Правилам, он предназначен для записей о вакцинации против желтой лихорадки. Правила не относятся к прививкам от Covid-19. Всемирная организация здравоохранения на данный момент не рекомендует использовать доказательство вакцинации от Covid-19 в качестве условия для международных поездок.

В Евросоюзе начались переговоры о введении смарт-сертификата Smart Vaccination Certificate для подтверждения в медицинских целях факта вакцинации от Covid-19. Латвия выступает за поиск общего решения в оцифровке сертификата вакцинации. Важно, чтобы сертификат служил медицинским документом, в дискуссиях на уровне ЕС не планируют делать предъявление сертификата о вакцинации от Covid-19 обязательным требованием для путешествий. С учетом ограниченной доступности вакцин от Covid-19 в Латвии вакцинация проводится в порядке приоритетности групп риска.

Надо отметить, что на данный момент нет научных доказательств того, что прививка от Covid-19 гарантирует, что вакцинированный человек не заразится сам и не заразит других. Вакцины уменьшают тяжесть заболевания, но не предотвращают его распространение.