Власти Риги начали борьбу с "неправильными" балконами и лоджиями

В рижском микрорайоне Золитуде жильцам одной из девятиэтажек пришло требование демонтировать в течение шести месяцев незаконные конструкции на балконе. Пока квартировладельцы этого не сделают, им придется платить повышенный налог на недвижимость — 3%, сообщает передача Rus.LSM "Личное дело".

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Департамент городского развития Рижской Думы уже несколько лет призывает рижан привести свои балконы и лоджии в первоначальный проектный вид. нужную информацию можно получить на сайте департамента. Обследование фасадов домов обещают начать, когда закончится чрезвычайная ситуация. О грядущей проверке жильцов заранее должна информировать управляющая компания.

По данным РД, в столице насчитывается 50 тысяч многоквартирных домов, где размещено примерно 200 тысяч балконов и лоджий, большая часть из которых самостоятельно застеклена жильцами. Для проверяющих это неподъемный объем работы, указывала ранее Стройуправа.

Жителям одного девятиэтажного дома в Золитуде в конце декабря 2021 года начали приходить письма из департамента городского развития Рижской думы с требованием убрать незаконное остекление лоджий. Срок на демонтаж — полгода. Тем жильцам, у которых обнаружили нарушения, налог на недвижимость подняли вдвое, рассказала Rus.LSM Валентина Безмельницкая, управляющая домом на ул. Паула Леиня, 1.

"Это письмо не рекомендательного характера. До середины мая владельцы должны переделать все, ликвидировать. Мне непонятно: если это предупреждение, то почему владельцам подняли налог на три процента? Мало того, что людям придется в зимний период переделывать стеклопакеты, убирать их, нам еще придется платить большой налог. Если на трехкомнатную квартиру это было порядка ста евро, то теперь — вдвойне", - говорит Безмельницкая.

В девятиэтажке, жильцам которой пришло письмо из Рижской думы, на два подъезда насчитывается 72 квартиры. Лоджий с нарушениями — около 50. Лоджии можно просто демонтировать или застеклить заново, но теперь это надо сделать по проекту.

У дома такой проект есть, его сделали недавно. По проекту, у маленьких лоджий в холле должны быть две створки, у средних и больших лоджий — по три. И обязательно белого цвета. Все, что не по проекту — нельзя. Например, четыре и больше створок, рамы других цветов или решетки от воров.

Убрать придется не только незаконные окна, но еще и решетки между квартирами, которые многие ставили в 90-е для безопасности жилья, и которые есть почти на каждом этаже. "Одна владелица вызвала фирму, ей убрали решетки на этаже, заказала два стеклопакета на холл и на комнату — ей вышло 1700 евро", — поясняет Безмельницкая.

Айя Мельникова, замначальника отдела надзора за строительными объектами департамента городского развития Рижской думы, заявила Rus.LSM, что "застекление лоджий — компетенция владельцев квартир. Своевременно они ничего делать не хотят, ждут, когда Стройуправа, а теперь департамент городского развития придет, будет наказывать — тогда владельцы смогут дуться и злиться, почему именно сейчас на них нападают, почему именно сейчас надо исправлять? Но об этом мы начали говорить с 2014 года, когда вступил в силу новый закон о строительстве. Этот вопрос — не первый день, и у владельцев есть время все исправить".

В 2021 году в Риге была проведена масштабная проверка фасадов всех зданий. "В Старом городе основная проблема со сменой окон. Когда в исторических зданиях у новых окон не те деления, не того цвета, не из тех материалов. На это обращали внимание. Заодно и на кондиционеры и сателлитные антенны: в историческом центре на фасадах домов они не могут находиться", - пояснила Мельникова.

Но до районов инспекторы не дошли, поэтому о нарушениях они узнают от самих жителей. Так произошло и с девятиэтажкой в Золитуде. Жалобу в департамент написал один из квартировладельцев. Кстати, соседние дома, с точно такими же нарушениями, пока никто не трогает.