Власти Риги учредили Департамент гражданской обороны и оперативной информации

Рижская дума, утверждая изменения в правилах самоуправления, поддержала создание в Рижском самоуправлении Департамента гражданской обороны и оперативной информации. Новая администрация начнет работу с 1 января 2023 года.

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"Оценка эффективности системы гражданской обороны в Риге была начата весной этого года, после опыта, полученного как во время пандемии Covid-19, так и в начале боевых действий в Украине. В настоящее время планирование гражданской обороны Риги и действия в кризисных ситуациях - одни из многих функций Рижской муниципальной полиции", - сообщает пресс-служба Рижской думы.

В думе подчеркивают: "Гражданская защита и проблемы, связанные с ее обеспечением, являются междисциплинарной проблемой, выходящей за рамки компетенции муниципальной полиции. Многие муниципальные учреждения участвуют в обеспечении мер гражданской защиты. Новая администрация создана для эффективной координации сотрудничества муниципальных властей и подконтрольных им ресурсов, а также для усиления потенциала самоуправления по предотвращению рисков гражданской защиты и реагированию в кризисных ситуациях".

Новый департамент будет подчиняться исполнительному директору города Риги.

"За последние два года, пережив кризис Covid и процесс координации украинских беженцев, мы проверили профессионализм сотрудников нашего филиала в различных учреждениях Риги, теперь настало время систематизировать этот опыт и знания в одной администрации, отводя более значимую роль специалистам по гражданской обороне, чтобы смена политической власти не повлияла на способность управлять кризисом в столице", — подчеркнула заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

Общее количество сотрудников нового департамента составит 12 человек. Руководящий состав будет формироваться как за счет перевода из Рижской муниципальной полиции тех сотрудников, кто в настоящее время занимается вопросами гражданской защиты, так и за счет привлечения новых специалистов.

В составе администрации будет три отдела: Департамент гражданской защиты, Департамент оперативной информации и мониторинга критической инфраструктуры и Департамент мониторинга процессов и рисков.

Учитывая, что часть административных функций будет передана Рижской муниципальной полиции, бюджетное финансирование для создания должностей будет запрошено как в качестве дополнительного финансирования, так и перечислено из бюджета Рижской муниципальной полиции.

Основными направлениями деятельности нового департамента станут обслуживание системы гражданской обороны, управление кризисными ситуациями, мониторинг городской среды и критической инфраструктуры, участие во внедрении решений "умного города", продвижение процессов оцифровки, автоматизация процесса принятия решений.