Власти Саласпилса поддержат жителей, приютивших украинских беженцев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Саласпилсская городская дума приняла решение поддержать жителей, приютивших украинских беженцев, сообщает самоуправление.

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Резидентам будет выплачиваться пособие в размере 25 евро в месяц на каждого гражданина из Украины, отмечает агентство LETA.

Городской совет Саласпилса также решил выплатить украинским беженцам пособие в размере 50 евро для покрытия транспортных расходов. Кроме того предусмотрено, что дети из Украины смогут бесплатно получать интересующие образовательные услуги.

Сейчас на административной территории Саласпилсского района размещено 140 гражданских лиц из Украины. Некоторым из них выделено муниципальное жилье, большинство же беженцев в своих домах приютили местные жители, которые теперь могут получить скидку в 90% по налогу на недвижимость.

Ввиду того, что длительное проживание любого постороннего лица ложится дополнительным финансовым бременем на домохозяйство, Саласпилсской думой было принято решение о поддержке таких домохозяйств путем выплаты им ежемесячного пособия в течение трех месяцев в соответствии с установленной законом нормой.

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