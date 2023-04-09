Власти Вентспилса не спешат демонтировать памятник комиссару Яну Фабрициусу

Власти Вентспилса не рассматривали вопрос о сносе, демонтаже или переносе памятника комиссару Красной Армии Яну Фабрициусу (1877 — 1929), родившемуся неподалеку от этого города — в селе Злекас.

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Памятник Яну Фабрициусу в Вентспилсе был открыт в 1954 году, его автор — скульптор Янис Зариньш. Это один из двух памятных знаков, установленных в Вентспилсе в советский период, которые не были демонтированы или перемещены после 1991 года, и связаны с историей Вентспилса ХХ века. Другой мемориал — памятник борцам 1905 года.

Власти Вентспилса признают, что "политико-идеологические взгляды и деятельность Фабрициуса были направлены против сущности Латвийского государства 1918 года, но при этом полководец является ярким и типичным примером личностей своего времени, чье социальное происхождение во времена коренных перемен заставили его искать свой, левый образ жизни".

Его военную деятельность против Латвии можно оценить как промежуточную. В ноябре-декабре 1918 года Фабрициус был комиссаром левой боевой станции 7-й армии Советской России. В задачу Фабрициуса входило не руководить боями или участвовать в них, а в политическом плане "присматривать" за командиром этой станции и одновременно 2-й Новгородской стрелковой дивизии, бывшим царским генералом Михаилом Васильевым.

2-я Новгородская стрелковая дивизия в 1918 году участвовала в оккупации северо-восточной части Латвии, здесь у Фабрициуса была определенная роль комиссара соответствующей дивизии, но боев на этих территориях не велось. Факт непосредственного участия Фабрициуса в битве при Инчукалнсе против Латвийской национальной гвардии не подтвержден исследованиями историков и является более поздним "героическим подвигом", приписываемым Фабрициусу, поясняют в самоуправлении.

Позже Новгородская стрелковая дивизия и Фабрициус участвовали в боях в Эстонии против эстонской армии. Весной 1919 года Фабрициус был отозван с Балтии и продолжил свою деятельность на других фронтах гражданской войны в России.

В муниципалитете признают, что отношение к памятнику Фабрициусу никогда не было однозначным. Дискуссия о демонтаже памятника впервые возникла в местной прессе в конце 1991 года, после того, как был снесен памятник Ленину в центре города. В то время большинство горожан считало, что его следует сохранить, поскольку Фабрициус — местный житель, сумевший сделать блестящую военную карьеру.