Власти Юрмалы хотят увеличить плату за въезд в город и взимать ее весь год
Foto: LETA

Власти Юрмалы планируют увеличить плату за въезд в город и взимать ее в течение всего года, сообщили агентству LETA в Юрмальском самоуправлении.

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Проект обязательных правил "О въезде транспортных средств в зону особого режима на административной территории города Юрмалы" передан на разъяснение общественному мнению.

В проекте сохранен установленный в настоящее время порядок платы за въезд в Юрмалу, а изменения связаны с определением периода применения платы (в течение всего года, а не только летнего сезона) и изменением размера платы за въезд (вместо нынешних 2 евро она составит 3 евро). Изменения могут быть внесены начиная с 1 ноября 2023 года.

Также в обязательных нормативных актах указан порядок переоформления пропусков; уточняется момент приобретения права собственности на транспортное средство с учетом освобождения от платы за въезд для жителей Юрмалы; упрощенная заявка на льготы по оплате и другие условия.

Сейчас для тех, кто задекларирован в Юрмале, а также владельцев недвижимости в Юрмале, въезд в город бесплатный.

Плата за въезд на территорию Юрмалы действует с 1996 года. С осени 2013 года она отменена на осенне-зимний период. Парковка в Юрмале бесплатна весь год, за исключением частных парковок.

С 1996 года плата за разовый въезд в Юрмалу составляла 1 лат, с 2014 года — 2 евро. Размер сбора не менялся с 2014 года, хотя расходы на содержание туристической инфраструктуры в последние годы значительно выросли, отмечают власти Юрмалы.

Юрмальское самоуправление сообщает, что плата за въезд в город значительно ниже, чем плата за парковку на стоянках, которая взимается в других городах и прибрежных административных территориях. Например, в Риге плата за парковку составляет до 5 евро в час, в эстонском Пярну парковка в пляжной зоне в летний сезон стоит 12 евро в сутки или 4 евро в час (в центре — 5 евро в сутки или 1 евро в час), в Литве въезд на территорию Куршской косы стоит 30 евро за машину.

Средства, взимаемые с платы за въезд в Юрмалу, зачисляются в основной бюджет города и направляются на создание благоприятной среды для развития туризма и курортного дела, охраны окружающей среды, охраны памятников культуры, а также обеспечения общественного порядка и безопасности. В 2022 году доход от сборов за въезд составил 2,9 миллиона евро.

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С 1 января 2023 года самоуправление больше не вправе вносить изменения в обязательные правила Юрмальской городской думы. Учитывая необходимость внесения усовершенствований в регламент, издаются новые обязывающие правила.

С проектом обязательных правил можно ознакомиться на домашней странице самоуправления jurmala.lv в разделе "Saistošo noteikumu projekti". Мнения можно высказать до 15 июня

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