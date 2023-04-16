VMD: Всех добытых на охоте животных по-прежнему надо регистрировать официально

Несмотря на то, что в настоящее время в мобильном приложении Mednis можно регистрировать добытых животных в неограниченном количестве, они все равно должны быть зарегистрированы в журнале учета убитых во время охоты животных.

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Государственная служба лесного хозяйства (VMD) напоминает, что требования Правил охоты по регистрации добытых животных в неограниченном количестве в журнале регистрации остаются в силе.

При этом в целях ограничения распространения африканской чумы свиней, в охотничий сезон-2023/2024 охотники должны регистрировать добытых ими кабанов в мобильном приложении Mednis. В этом же приложении можно зарегистрировать и других добытых животных в неограниченном количестве, но это не обязательно.

Как поясняют в службе лесного хозяйства, журнал учета добытых животных заполняет в бумажном или электронном виде ответственное лицо охотничьего участка, регистрируя добытых и пострадавших животных в охотничьем хозяйстве в течение суток после охоты.

Журнал заполняется для идентификаци видов млекопитающих и птиц. А для лося, благородного оленя, косули и кабана дополнительно надо указать их пол и возраст. Охотники должны представить информцию в VMD в течение месяца после окончания охотничьего сезона. Образец журнала учета добытых животных доступен в формате Excel на сайте VMD.

Госслужба лесного хозяйства осуществляет надзор за соблюдением законодательства в области лесопользования, охоты и охраны природы, а также охраняет леса от пожаров. Служба ведет Государственный реестр лесов и следит за охотничьими угодьями и и охотой. Миссия VMD — заботиться об ответственном использовании и сохранении лесов для будущих поколений.