"Вместе за победу Украины!". Рига окрасится в цвета украинского флага 24 февраля

В годовщину российского военного вторжения Рига будет специально оформлена в знак поддержки Украины, а здание Рижской думы, Дом конгрессов и памятник Свободы будут подсвечиваться в цветах украинского флага, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.

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Рекламные щиты и стенды в городе украшены плакатами в цветах украинского флага с надписью "Вместе за победу Украины!".

С 24 февраля по улицам города начнет курсировать троллейбус, оформленный в цветах украинского флага. Уже год двери рижского общественного транспорта украшают наклейки с украинским флагом, которые регулярно обновляются. Также уже год возле муниципальных учреждений висят украинские флаги.

"С 24 февраля прошлого года Рижское самоуправление и рижане неустанно помогают Украине и украинцам, избравшим Ригу своим убежищем. Украинский флаг стал символом упорной борьбы за свое существование, удивительного мужества. и несокрушимого духа. Подсвечивая фасады зданий в Риге и размещая цвета украинского флага на рекламных щитах, мы повторно выражаем постоянную поддержку и готовность помочь Украине. Приглашаю рижан присоединиться к нам, разместив украинские флаги у своих домов и в окнах своих квартир", — говорит председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

С 24 февраля 2022 года в Ригу прибыли более 20 тысяч мирных жителей Украины.