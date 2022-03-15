Вместо флага города — флаг Украины. Решение директора школы вызвало споры в Даугавпилсе (ОБНОВЛЕНО)

В Даугавпилсе возникли разногласия в связи с флагом Украины, вывешенном возле музыкальной средней школы Станислава Брока. Об этом сообщает агентство LETA.

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С одного из флагштоков возле школы убрали городской флаг — теперь на его месте развевается флаг Украины. В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что недоброжелатели сняли флаг Украины, но, по словам директора школы, украинский флаг на месте.

"По значимости флаг Даугавпилса на время убрали, на его месте сейчас флаг Украины. Если от Министерства культуры будет распоряжение убрать украинский флаг, так и сделаем", — сказал Брокс.

Мэр города Андрейс Элксниньш отказался комментировать, почему флага Украины нет на здании городской думы.

"К сожалению, нужно признать, что директор музыкальной школы публично снял со здания школы флаг города, заменив его флагом Украины. У нас, как у самоуправления, нет никаких претензий к выражению отношения по поводу событий в Украине, в том числе и к флагу", — заявил мэр, добавив, что для этих целей нужно было повесить дополнительный флагшток, но Брокс не захотел этого делать.

Сейчас самоуправление вместе с администрацией министра культуры решает вопрос о размещении четвертого флагштока возле школы.

"В самоуправлении есть несколько учреждений, установивших флаг Украины, но у них — четыре флагштока, флагом города не пренебрегают", — объяснил Элксниньш. По его словам, самоуправление готово установить четвертый флагшток на здании музыкальной школы за свои средства.

"Если предлагают хороший флагшток, его конечно же можно установить, но простой держатель точно не подойдет", — прокомментировал предложение думы директор школы.

Позже мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш сообщил у себя в Facebook, что флаг Даугавпилса вернётся и будет установлен у музыкальной средней школы имени Станислава Брока. Об этом сегодня во время трёхсторонних переговоров договорились с Министерством культуры (учредитель школы и работодатель А.Брока) и предприятием по содержанию государственной недвижимости Valsts nekustamie īpašumi (собственник земли на которой установлены флагштоки).

"В первую очередь, хочу поблагодарить профильное министерство за поддержку, так как трехдневные дискуссии на местном уровне с директором школы не привели к должному результату", – пишет политик.

"Флаг нашего города для отдельных политиков не будет служить инструментом для получения сомнительного политического рейтинга. Это не просто кусок ткани, который можно сдергивать по личной прихоти, это - символ города, который требует к себе должного уважения", – заявил Элксниньш.