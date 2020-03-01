Вместо LNT и Kanāls 2 начали работу женский канал TV3 Life и детский TV3 Mini

С воскресенья вместо принадлежащих медиагруппе TV3 Group каналов LNT и Kanāls 2 начинают вещания новые каналы TV3 Life un TV3 Mini.

20 ноября 2019 года компания All Media Latvia подала в Национальный совет по электронным СМИ заявление с просьбой выдать лицензию новым каналам и аннулировать ей для LNT Kanāls 2. После консультаций с Советом по конкуренции было принято решение выдать соответствующие лицензии.

Заявленный как женский канал TV3 Life будет транслировать "легкое и вдохновляющее содержание для отдыха", а на TV3 Mini будут образовательные передачи и развлекательный материал на латышском языке.