Внеочередные выборы в РД пройдут в конце апреля: оппозиция Сейма решила не препятствовать

Парламентская оппозиция не будет обращаться к президенту Эгилу Левитсу в связи с законопроектом о роспуске Рижской думы, чтобы воспрепятствовать проведению внеочередных выборов.

Как агентству LETA сообщили в парламентской фракции партии "Согласие", депутаты не будут обращаться с Левитсу с просьбой инициировать сбор подписей за референдум о роспуске Рижской думы. Если бы оппозиция обратилась к президенту с такой просьбой, внеочередные выборы в Рижскую думу были бы отложены по меньшей мере на два месяца.

По словам депутата парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Даны Рейзниеце-Озолы, СЗК также не намерен подписываться или собирать подписи за приостановку провозглашения законопроекта о роспуске Рижской думы.

Таким образом, внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в соответствии с установленным в законопроекте порядком и временем. Их планируется организовать 25 апреля.

В то же время "Согласие" до сих пор не исключает возможности обращения в Конституционный суд.

Как сообщалось, большинство депутатов бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду поддержало дополнение законопроекта о роспуске Рижской думы, включив в него новое основание для ее роспуска.

В письме комиссии министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце указал, что из-за отсутствия кворума в Рижской думе не состоялись три заседания подряд. Кроме того, министерство констатировало, что дума в установленные нормативными актами сроки не утвердила обязательные правила о бюджете самоуправления на 2020 год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в столице.

Ранее законопроект о роспуске Рижской думы предполагал, что основанием для ее роспуска является неспособность самоуправления организовать вывоз мусора в столице.

Законопроект о роспуске Рижской думы Сейм завтра рассмотрит в окончательном чтении.