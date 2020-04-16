Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа

Сейм в окончательном чтении поддержал перенос внеочередных выборов в Рижскую думу на 29 августа, сообщает LETA.

Поправки к закону о роспуске Рижской думы депутаты признали срочными, поэтому рассматривали их в ускоренном порядке. Комиссия Сейма по Бюджету и финансам, которая отвечала за этот законопроект, решила, что нет необходимости собираться на заседание для рассмотрения поправок в первом чтении, и постановила, что к этому законопроекту нельзя вносить предложения.

Сейм голосовал за законопроект два раза подряд — в первом и втором, окончательном, чтении. Один из оппозиционных депутатов пытался удаленно сообщить перед вторым чтением, что у него все-таки есть предложения, но они не были рассмотрены.

За законопроект проголосовали 82 депутата.

Это уже второй раз, когда Сейм переносит дату выборов в Рижскую думу. Сначала с 25 апреля из-за ЧС они были перенесены на 6 июня, затем коалиция договорилась перенести их на 5 сентября. Но в итоге Министерство охраны среды и регионального развития разработало поправки, предусматривающие перенос даты на 29 августа, и правительство их поддержало.