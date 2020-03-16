Внеочередные выборы в Рижскую думу, скорее всего, снова перенесут

Внеочередные выборы в Рижскую думу могут быть перенесены на 6 июня, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Ранее предусматривалось, что выборы состоятся 25 апреля. но и-за распространения коронавируса Covid-19 их планируется перенести.

Если выборы будут перенесены, изменится и срок подачи кандидатских списков — он может начаться 1 мая и завершиться 7 мая.

После состоявшегося в субботу заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что внеочередные выборы в Рижскую думу, скорее всего, будут отложены.