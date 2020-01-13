VNĪ остановит работы на территории бывшего велотрека "Марс" до решения Минфина

Предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) решило остановить любые действия на территории бывшего велотрека "Марс" на Тейке до тех пор, пока Министерство финансов не решит, будет ли построено там бюро для нужд госучреждений, сообщает агентство LETA.

Сегодня представители VNĪ встретились с обществом жителей Тейки и представителями движения Vefresh. Этим общественным организациям удалось собрать больше 10 000 подписей в поддержку инициативы организовать парк на территории велотрека "Марс" в Риге.

"Мы ознакомились с инициативой жителей и проектом парка. […] VNĪ со своей стороны пообещали не совершать никаких действий на территории до того, как держатель долей капитала не примет окончательное решение", — сообщила представитель VNĪ Инта Плуминя.

То есть, VNĪ не будет вырубать деревья на территории потенциального парка. Председатель общества жителей Тейки Селина Ванцане сказала порталу DELFI, что общественные организации в ближайшее время встретятся с Министерством финансов, а также подадут подписи в Сейм. По словам Ванцане, представители VNĪ были открыты для сотрудничества и готовы рассмотреть возможность строить бюро в другом месте.

Мэр Риги Олег Буров порталу DELFI сказал, что Рижская дума готова взять эту территорию в собственность, разработать проект по ее благоустройству и вложиться в создание парка.

"Рижская дума уже давно смотрит на это место, потому что это на самом деле 8000 квадратных метров, кусок земли с деревьями, где можно сделать зеленую зону без больших вложений", — сказал Буров.

Говоря о том, что VNĪ получит взамен, передав территорию велотрека Рижской думе, Буров сказал, что у Рижской думы нет участка земли, подходящего для строительства "Бюро будущего". Дума готова вложить свои средства в создание парка. Он отметил, что во владении государства достаточно много пустых и полупустых зданий, которые можно было бы переделать под нужды госучреждений. "Государство должно решить, что делать с существующими пустыми зданиями, а уже потом строить что-то новое", — сказал Буров.