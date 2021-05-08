Внимание! Больной Covid-19 ехал поездом в Юрмалу

В ходе эпидемиологического расследования Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обнаружил, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехал в четверг, 6 мая, поездом Рига-Тукумс и возвращался тем же маршрутом.

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В 14.39 зараженный Covid-19 сел на станции Засулаукс в поезд Рига-Тукумс, рейс 6511, и ехал до станции Дубулты, сидя во втором вагоне. В 15.54 он же отправился обратно в третьем вагоне поезда Тукумс- Рига, рейсом 6520, от станции Дубулты до станции Засулаукс.

SPKC призывает всех пассажиров, которые путешествовали по указанным маршрутам поездов 6 мая внимательно следить за своим здоровьем. При появлении симптомов заражения Covid-19 остаться дома и связаться с семейным врачом, чтобы оценки состояние здоровья.

SPKC напоминает, что в таких случаях приложение "Apturi Covid!" поможет быстрее узнать, что вы близко и достаточное для заражения время контактировали с зараженным Covid-19. Используя это приложение, вы сможете оперативно изолировать себя, чтобы не подвергать опасности семью, коллег, друзей и других жителей.