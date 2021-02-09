Внимание: мошенники рассылают от лица банка Citadele письма с крадущим пароли вирусом
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Организация по борьбе с ИТ-инцидентами Cert.lv распространила предупреждение, что замечена высокая активность мошенников, рассылающих электронные письма якобы от лица банка Citadele, в которых пользователю сообщается о подтверждении некоего платежа.

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В приложении письма находится содержащий вирус файл. Когда недоумевающий пользователь пытается открыть его, чтобы подробнее узнать, о каком платеже идет речь, происходит инфицирование компьютера вирусом. Данный вирус пересылает мошенникам пароли пользователя.

Если вы все же открыли приложение письма, следует немедленно проверить компьютер антивирусной программой, стереть вирус и затем сменить все используемые пароли.

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