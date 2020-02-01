Внимание: справочный телефон Rīgas satiksme стал платным, а номер изменился

С сегодняшнего дня изменен номер справочного телефона Rīgas satiksme, кроме того, звонки на него станут платными. Новый номер справочного телефона — 2036 1862, а плата за звонки на него будут взиматься в соответствии со стандартными тарифами операторов.

Телефон, как и прежде, будет работать 24 часа в сутки.

На RS отметили, что изменения призваны сделать эффективнее расходы предприятий и сэкономить финансовые средства. В 2019 году на содержание бесплатной телефонной линии РС потратило 279 000 евро, а с переходом на платный номер планируется сэкономить около 150 000 евро.

По данным RS, 95% звонящих на справочный телефон задают вопросы о маршрутах общественного транспорта, времени прибытия и отправления с остановок. "Однако уже сейчас эту информацию можно получить и на остановках, и на сайте предприятия, и в социальных сетях", — подчеркнули в RS.