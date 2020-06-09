Внимание: во вторник еще остаются в силе ограничения, установленные на время ЧС

Сегодня последний день действия на территории Латвии режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который был объявлен в связи с распространением Covid-19 13 марта, однако установленные на время ЧС ограничения еще в силе.

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В силе ограничение, предусматривающее, что как внутри, так и снаружи помещений могут собираться не более 25 человек, при этом соблюдая дистанцию два метра.

В силе также требование соблюдать дистанцию два метра между столиками в местах общественного питания, а также требование, предусматривающее, что за одним столиком могут находиться не более двух человек, за исключением людей, которые являются членами проживающей в одном домохозяйстве семьи.

Планируется, что Кабинет министров сегодня примет решение о смягчении различных ограничений после 9 июня. Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что с 10 июня планируется разрешить собрания до 100 человек на мероприятиях внутри помещений и до 300 человек — вне помещений.

Также она заявила, что с 10 июня на уличных террасах за одним столиком, возможно, смогут находиться более двух человек, дистанцию два метра между столиками при этом нужно будет сохранять.