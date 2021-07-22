Внимание: возле "Острова смерти" в Даугаве купаться не рекомендуется

Кекавская дума по-прежнему призывает не купаться в Даугаве у Даугмале, свидетельствует информация на сайте самоуправления.

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От лаборатории ООО Vides audits получены результаты анализов воды, которые подтверждают, что купаться безопасно во всех местах отдыха, кроме места для купания напротив "Острова смерти".

Анализы показали, что в Даугаве напротив "Острова смерти" есть водоросли, а в других местах для купания вода чистая и безопасная для купания.

Однако самоуправление не уточняет, что конкретно зафиксировано в зоне купания. Следующие пробы воды в зонах для купания планируется брать через месяц.

Поскольку жаркая погода продолжается, существует вероятность распространения в воде сине-зеленых водорослей, поэтому жителям рекомендуется перед купанием визуально оценить поверхность воды. В тихую и жаркую погоду в стоячей воде могут размножаться опасные водоросли, но в случае дождя, холода и ветра они погибают.

Как сообщалось ранее, в Даугаве, Кекавском крае, напротив "Острова смерти", муниципальные специалисты обнаружили ярко-зеленые водоросли, напоминающие вредные для здоровья человека сине-зеленые водоросли.

Сине-зеленые водоросли — это естественные водные организмы, но их массовое размножение или так называемое "цветение" воды может стать причиной разных проблем. Некоторые виды сине-зеленых водорослей, встречающихся в Латвии, потенциально токсичны — когда водоросли умирают, токсины могут попасть в воду.

У купающихся эти токсины могут вызывать аллергические кожные реакции — раздражение глаз и других слизистых оболочек. Обычно рост сине-зеленых водорослей наблюдается при продолжительной жаркой и сухой погоде, но по мере того, как погода становится более холодной, ветреной и дождливой, "цветение" воды уменьшается или полностью исчезает.

Перед купанием жителям предлагается обратить внимание на качество воды, прежде всего оценивая ее цвет: во время цветения сине-зеленых водорослей на поверхности воды образуется сине-зеленовато-серая пленка.