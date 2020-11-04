Внимание! Вступили в силу усиленные требования по ограничению заболеваемости Covid-19
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Сегодня, 4 ноября, вступают в силу усиленные требования по ограничению заболеваемости Covid-19, которые приняло вчера правительство.

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Ограничения на спортивные мероприятия и групповые тренировки в помещениях продлены до 13 ноября. Это означает, что по-прежнему разрешены будут индивидуальные тренировки и групповые на свежем воздухе.

В школах, за исключением уроков и приема пищи, дети старше 13 лет должны носить маски.

Уточнено также, что ограничение количества участников похоронной церемонии до 10 человек не распространяется на обслуживающий персонал.

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LETA

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LETA

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