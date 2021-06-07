Вниманию автоводителей: планируйте долгий путь — идет ремонт на 87 дорогах Латвии

По всей стране продолжается активный сезон дорожного строительства и ремонта, работы ведутся на 87 участках дорог. В основном регионального значения. При планировании поездок призывают учитывать ограничения движения и следить за информацией на карте сайта VSIA Latvijas Valsts ceļi.

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На этой неделе начались строительные работы и введены ограничения движения на нескольких участках региональных дорог: Елгава-Станене-Код (P94) на участке Елгава-Эмбург; Вентспилс-Кулдига-Салдус (P108) — от поворота на Кабили до Друвы, Бутани-Салдус-Эзере (P105) — на двух участках от Бутана до Салдуса и от Салдуса до пересечения с дорогой Салдус-Кудра.

Значительные ограничения движения, требующие не менее 40 минут для пересечения дороги, — на участке Таллиннского шоссе (A1) — от Звейниекциемса до Дунте, на пути между Тукумсом и Кулдигой — на участке от Лидумы до Гренчи региональной дороги Тукумс-Кулдига (P121); на участке от Грейшканы до улицы Ригас дороги Екабпилс — Резекне — Лудза — российская граница (Терехова) (A12).

Самые большие ограничения движения на основных дорогах страны:

Таллинское шоссе (A1), участок от Видземского шоссе (A2) до Сигулды. Работы по повышению безопасности движения. Скорость ограничена 70 км / ч, а расчетное время пересечения участка — 25 минут;

Таллинское шоссе (A1), участок Звейниекциемс — Дунте. Обновляется дорожное покрытие. Скорость ограничена 50 и 70 км / ч, движение организовано в два этапа со светофором, переезд может занять 40 минут;

Рижская объездная дорога (A5). Поворот на Лиепайское шоссе (34,7-35,3 км). Реконструкция автобусной остановки Beberbei, с 8 по 11 июня с С 8:00 до 18:00 будет закрыта полоса движения над путепроводом в направлении Саласпилс — Бабите. Движение будет направлено на круговую развязку Рижской объездной дороги (A5) и Лиепайского шоссе (A9), откуда можно будет выехать в сторону Бабите. Ограничение скорости 50 и 70 км / ч.

Иецава, улица Ригас (A7). Участок шоссе Иецава — Стелпе — шоссе Стелпе (P92) до улицы Упес, где восстанавливается тротуар, движение организовано с помощью дорожных знаков, указателей и передвижных дорожных знаков, скорость ограничена до 50 км / ч. Движение в один этап организует светофор. Предельная ширина — 4,3 м. Расчетное время прохождения этапа ремонта — 25 минут;

Лиепайское шоссе (A9). Возле Салдуса ведутся работы по реконструкции дороги. Скорость ограничена 30, 50 и 70 км / ч. При необходимости движение организовывают регуляторы движения. Предел ширины — 3,5 м. Расчетное время переезда — 10 минут;

Участок автомагистрали Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России (Терехово) (A12). Установлено 5 светофоров и ограничение скорости 50 и 70 км / ч. Переезд может занять 40 минут;

Несколько этапов ремонта дороги Граница России (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — граница Литвы (Медуми) (A13). Есть еще два ограничения движения: от Резекне до Бекши, где скорость ограничена до 70, 50 и 30 км / ч, пять участков со светофорами. Расчетное время переезда участка — 35 минут. Также укладка асфальта на участке от Малты до поворота на Феймани, где скорость ограничена 50 и 70 км / ч. Во время строительства асфальтового покрытия одна полоса дороги будет закрыта. Организовано двустороннее движение с дорожными знаками, расчетное время переезда — 30 минут.



Подробности о ремонтах региональных и местных дорог, а также мостов — на сайте VSIA Latvijas Valsts ceļi.

