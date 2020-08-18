Вниманию латвийцев: Altum сообщает о мошенниках, действующих от его имени
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Государственное финансовое учреждение Altum предупреждает о мошенниках, которые от имени организации рассылают инфицированные электронные письма. Об этом, как пишет Rus.Lsm.lv, сообщила Латвийскому радио 4 представитель Altum Сандра Эглите.

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"В этих мошеннических письмах получателей призывают предоставить дополнительную информацию по программе утепления многоквартирных домов. Содержатся и другие призывы, связанные с проектами Altum. Их цель, чтобы пользователь открыл инфицированное вложение. Мы своих клиентов уже информировали об этих угрозах. Призываем всех внимательно смотреть на адрес отправителя. И если сомнения в оригинальности письма связаться с отправителем другим способом, например, по телефону", — поделилась Сандра Эглите.

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rus.DELFI.lv

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