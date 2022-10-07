Вниманию тех, кто собирается в Сигулду: изменения в организации дорожного движения
Foto: Mārtiņš Silgailis

Из-за ремонта дорог в Турайде изменена организация дорожного движения, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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На перекрестке региональных дорог Сигулда-Рагана (Р7) и Инциемс-Сигулда-Кегумс (Р8) главное направление сейчас Сигулда-Рагана, на котором движение интенсивнее. Водителям, которые едут со стороны Инциемса, нужно дать дорогу тем, кто поворачивает на Рагану.

В конце недели планируется открыть движение на перестроенной части Елгавского шоссе (А8) по направлению к Елгаве, однако там все еще будут сохраняться локальные ограничение скорости. В сторону Риги ограничения будут сняты.

На государственных дорогах сейчас ведутся ремонтные работы на 45 участках.

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