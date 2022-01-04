Вниманию водителей: из-за гололедицы и снега затруднено движение в Латгале и Видземе

Во вторник, 4 января, утром снег и обледенение в Видземе и местами в Латгале затрудняет движение по главным и региональным дорогам, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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Заснеженные и скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими веществами. Для улучшения условий движения на дорогах работают 67 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднены условия движения на следующих главных автодорогах:

Участок Видземского шоссе (A2) от поворота на Цесис до Вецлайцене;

Участок Валмиерского шоссе (A3) от Браслского моста до Валки;

Участок Даугавпилсского шоссе (A6) от Извалды до Патерниеки;

Участок Резекненского шоссе (A12) от Столбовки до пункта Терехова;

Участок шоссе Гребнева-Медуми (A13) от Рушеницы до Споги.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Алуксне, Балви, Цесиса, Гулбене, Краславы, Лимбажи, Лудзы, Мадоны, Огре, Прейли, Валки и Валмиеры.

Сегодня утром в окрестностях Цесиса очень сложно ездить по местным дорогам.

Особенно осложнено движение на дорогах с грунтовым покрытием. Опасные участки этих дорог по мере необходимости посыпаются песком, однако это неэффективно в нынешних условиях, поскольку тающий снег и дождь смывают песок с дороги, указали в LVC.

Те, кто ездит по таким дорогам ежедневно, должны быть готовы к зимним условиям вождения, в том числе в оттепель, и быть экипированы соответствующим образом, при необходимости использовать шипованные шины.

LVC призывает выбирать скорость и стиль вождения, соответствующие погодным условиям. Пешеходы и велосипедисты также должны быть очень осторожны в нынешних погодных условиях.

Метеорологи прогнозируют, что оттепель продлится до середины недели, когда температура воздуха начнет постепенно снижаться.