Вниманию водителей: из-за льда и снега практически по всей Латвии затруднено движение

Утром во вторник, 21 февраля, условия движения на главных дорогах затруднены почти по всей Латвии, за исключением центральной части Курземе и нескольких участков дорог в Земгале, свидетельствуют данные Latvijas valsts ceļi (LVC).

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В восточной части Латвии условия движения в основном осложнены снегопадом и снежными заносами, но в центральной и восточной частях на дорогах местами образовался лед.

Для улучшения условий движения сегодня утром к работам по содержанию дорог было привлечено 165 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs. Водители должны помнить, что условия вождения могут быстро меняться.

LVC напоминает, что массовые ограничения, введенные во время недавних дождей и оттепелей, сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. На 101 участке гравийных дорог введены ограничения по весу транспортных средств. Карту с участками, где установлены ограничения, можно найти на сайте LVC.