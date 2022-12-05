Вниманию водителей: из-за обледенения дорог практически по всей Латвии затруднено движение

В понедельник, 5 декабря, утром во многих местах Латвии дороги покрыты снегом и льдом. На них работает 116 единиц зимней техники, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Движение затруднено по главным и региональным дорогам страны.
Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечено 116 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Затруднены условия движения на главных дорогах:
- на участке Таллинского шоссе (A1) от Туйского перекрестка до Айнажи;
- на участке Видземского шоссе (A2) от Вангажи до Вецлайцене;
- на Валмиерском шоссе (A3);
- на Рижской окружной дороге (Саласпилс-Бабите) (A5);
- на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Саулкалне до Ницгале;
- на участке Бауского шоссе (A7) от Риги до Димзукалнса;
- на Елгавском шоссе (A8);
- на участках Лиепайского шоссе (A9) от Риги до Блидене и от Калвене до Гробини;
- на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Риги до Стразде;
- на дороге Лиепая-граница с Литвой (Руцава) (A11);
- на дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией (Терехово) (A12);
- на участке дороги граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (A13) от Гребнево до Споги;
- на Резекненской окружной дороге (A15);
- на региональной дороге государственного значения Тинужи-Кокнесе (P80).
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Даугавпилса, Краславы, Кулдиги, Салдуса, Талси и Вентспилса.
Водителей призывают быть осторожными и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, а также планировать дополнительное время на дорогу.