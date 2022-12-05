Вниманию водителей: из-за обледенения дорог практически по всей Латвии затруднено движение
Foto: DELFI

В понедельник, 5 декабря, утром во многих местах Латвии дороги покрыты снегом и льдом. На них работает 116 единиц зимней техники, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Движение затруднено по главным и региональным дорогам страны.

Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечено 116 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднены условия движения на главных дорогах:

  • на участке Таллинского шоссе (A1) от Туйского перекрестка до Айнажи;
  • на участке Видземского шоссе (A2) от Вангажи до Вецлайцене;
  • на Валмиерском шоссе (A3);
  • на Рижской окружной дороге (Саласпилс-Бабите) (A5);
  • на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Саулкалне до Ницгале;
  • на участке Бауского шоссе (A7) от Риги до Димзукалнса;
  • на Елгавском шоссе (A8);
  • на участках Лиепайского шоссе (A9) от Риги до Блидене и от Калвене до Гробини;
  • на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Риги до Стразде;
  • на дороге Лиепая-граница с Литвой (Руцава) (A11);
  • на дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией (Терехово) (A12);
  • на участке дороги граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (A13) от Гребнево до Споги;
  • на Резекненской окружной дороге (A15);
  • на региональной дороге государственного значения Тинужи-Кокнесе (P80).

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Даугавпилса, Краславы, Кулдиги, Салдуса, Талси и Вентспилса.

Водителей призывают быть осторожными и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, а также планировать дополнительное время на дорогу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае