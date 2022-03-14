Вниманию водителей! Из-за ремонтных работ закрыт прямой проезд из Бабите в Варнукрогс
Foto: Pixabay

Участок региональной дороги V10 станция Бабите — Варнурогс от улицы Лиела до Варнурогского шоссе (Каупе) будет закрыт для движения с 14 марта по 29 апреля в связи со строительными работами, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi.

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Закрытый участок нужно объезжать через Приедайне. Водителям стоит учитывать, что на объезд закрытого участка может уйти до получаса.

В свою очередь, на участке V10 от улицы Ару до улицы Лиелая работает регулируемый светофор и действует ограничение скорости до 30 и 50 км/ч. Дополнительное время в пути может составить до 10 минут.

По завершении ремонтных работ до конца апреля на закрытом участке дороги, который показан на карте, будут сооружены грунтовые сваи для укрепления земной поверхности.

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