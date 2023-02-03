Вниманию водителей: из-за снега и гололедицы затруднено движение по главным и региональным дорогам

Снег и гололедица по всей Латвии, за исключением Елгавы и Лудзы, затрудняют движение по главным и региональным дорогам страны, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 117 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Введенные во время недавних дождей и оттепелей массовые ограничения остаются в силе на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. На 47 участках гравийных дорог введены ограничения по весу транспортных средств.

Водители должны быть особенно внимательны при выборе соответствующей состоянию дорожного покрытия скорости и, соблюдая безопасную дистанцию ​​до впереди идущего транспорта.

LVC призывает жителей сообщать о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также через аккаунты компании в социальных сетях Twitter и Facebook.