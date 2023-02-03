Вниманию водителей: из-за снега и гололедицы затруднено движение по главным и региональным дорогам

Снег и гололедица по всей Латвии, за исключением Елгавы и Лудзы, затрудняют движение по главным и региональным дорогам страны, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 117 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Введенные во время недавних дождей и оттепелей массовые ограничения остаются в силе на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. На 47 участках гравийных дорог введены ограничения по весу транспортных средств.
Водители должны быть особенно внимательны при выборе соответствующей состоянию дорожного покрытия скорости и, соблюдая безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.
LVC призывает жителей сообщать о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также через аккаунты компании в социальных сетях Twitter и Facebook.