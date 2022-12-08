Вниманию водителей: из-за снегопада движение затруднено практически на всей территории Латвии

Вечером 8 декабря из-за осадков практически на всей территории Латвии затруднено движение по главным дорогам страны, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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В окрестностях Резекне, Лудзы, Прейли, Даугавпилса, Краславы, Мадоны, Балви, Гулбене, Алуксне, Цесиса, Лимбажи, Валмиеры, Валки, Екабпилса, Айзкраукле, Огре, Елгавы, Добеле, Кулдиги, Салдуса, Лиепаи, Талси и Вентспилса затруднено движение и по дорогам местного значения.

Синоптики предупреждают, что в ночь на пятницу в некоторых районах Латвии ожидается сильный снегопад, толщина снежного покрова увеличится на пять-девять сантиметров.

Дороги будут скользкими, местами на проводах и ветках деревьев будет образовываться слой мокрого снега, во время снегопада будет затруднена видимость, предупреждают синоптики и спасательная служба.

Водителей автомобилей призывают быть внимательными и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям.