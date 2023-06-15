Вниманию водителей: из-за жары на дорогах может "поплыть" асфальт

В ближайшие дни в Латвии прогнозируется жара до +30 градусов, и при такой температуре начинает "плыть" асфальтовое покрытие автомобильных дорог, особенно на участках в плохом техническом состоянии, со старым покрытием, где много залатанных ям.

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Эти места могут быть скользкими, поэтому дорожники посыпают их песком. Особенно внимательными к состоянию дороги следует быть мотоциклистам.

Latvijas Valsts ceļi просит участников дорожного движения сообщать о таких опасных местах по круглосуточной бесплатной информационной линии 80005555, чтобы дорожники могли оперативно устранять проблемы.

При нагревании асфальтового дорожного покрытия до температуры выше 50°С битум в его составе становится мягким и начинает плавиться. Для улучшения сцепления поверхности с автомобилем такие участки посыпаются песком или мелким щебнем.

Асфальт плавится сильнее на участках с интенсивным движением и там, где ямы заделаны с помощью битумной эмульсии.