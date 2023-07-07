Вниманию водителей: на 80 участках государственных дорог идет ремонт, действуют ограничения

В настоящее время на 80 участках государственных дорог ведутся строительные работы и введены ограничения движения, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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В пятницу во второй половине дня ожидается интенсивное движение в направлении моря. В субботу в ряде приморских населенных пунктов пройдет День рыбака, что тоже вызовет увеличение транспортного потока.

Ограничения движения введены на Видземском и Даугавпилсском шоссе, на многих региональных дорогах. Текущие ограничения движения на государственных дорогах можно посмотреть на сайте LVC.

Самые большие ограничения на главных дорогах страны ожидаются на Видземском шоссе (А2) от Sēnīte до Сигулды по правой стороне проезжей части. Скорость ограничена до 70, местами до 50 км/ч. Движение организовано по одной полосе в каждом направлении. Предполагаемое время прохождения участка ремонтных работ — 20 минут.

Ограничения введены на Видземском шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене, где есть шесть участков реверсивного движения, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, проезд через участок ремонтных работ займет 55 минут.

На Даугавпилсском шоссе (А6) в Лиелварде светофоры установлены на трех участках, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 метра. Прохождение этого участка займет полчаса. С другой стороны, на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской объездной дороги установлены два светофора с ограничением скорости 70 и 50 км/ч. Чтобы проехать этот участок, понадобится полчаса.

На дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы введены ограничения скорости до 70 и 50 км/ч, четыре участка со светофорами.

Ориентировочное время проезда участка ремонтных работ — 45 минут.

На трассе Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией (Терехово) (A12) от Екабпилса до Межаре действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, ограничение ширины 3,8 метра. Предполагаемое время проезда участка ремонтных работ — 23 минуты.

Самые большие ограничения на государственных региональных дорогах введены на участке шоссе Плявиняс–Мадона–Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы, где оборудованы шесть участков со светофорами, ограничение скорости составляет 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время проезда этого участка — один час.

На шоссе Рига-Эргли (P4) установлены четыре светофора на участке от Рижской объездной дороги (A4) до поворота на Тинужи, с ограничением скорости 50 и 70 км/ч, ожидаемое время проезда — до часа. На шоссе Валмиера-Руиена-граница Эстонии (Унгурини) (P17) от Валмиеры до Ренцены установлены три светофора, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда — примерно 55 минут.

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Ограничения также действуют на участке шоссе Умурга-Цесис-Ливи (P14) от Сталбе до Цесиса, где движение регулируется светофорами на пяти участках. Ограничения скорости — 70 и 50 км/ч, ожидаемое время проезда — 50 минут.

На участке дороги Талси–Упесгрива (P127) от Упесгривы до Лайдзе движение регулируется светофором на одном участке, ограничение скорости — 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — 45 минут.

На шоссе Слока-Талси (P128) в Бигауньциемсе и Лапмежциемсе есть один участок реверсивного движения с регулировщиком, ограничение скорости 50 км/ч. Ожидаемое время проезда — 40 минут. На той же дороге от озера Суну до Талси введены ограничения скорости 50 и 70 км/ч, проезд через этот участок займет 25 минут.

Движение закрыто на дороге Валка-Виреши (P23) по мосту через Гаую и рукав Гауи, объезд по шоссе Валка-Смилтене (P24), дорога займет до 25 минут.