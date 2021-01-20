Вниманию водителей: на Деглавском мосту в Риге снова будет изменена организация движения
Foto: F64

С 20 января по 8 марта продолжится ремонт опор Деглавского путепровода — технику, необходимую для проведения ремонтных работ, переместят на другую сторону моста. Также будет изменена организация движения на улицах Браслас и Вестиенас и на самом путепроводе, сообщили Delfi в Рижской думе.

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На Деглавском мосту движение будет организовано по другой стороне путепровода, обеспечивая движение по бетонному покрытию, пока на второй части моста будет фрезероваться старый асфальт и восстановливаться бетонное покрытие. Эти работы на путепроводе продлятся до второй половины апреля.

В период с 20 января по 3 февраля по обе стороны от опор будут установлены временные конструкции, необходимые для проведения работ. Движение на улицах Браслас и Вестиенас будет организовано по одной полосе и регулироваться светофором.

С 4 февраля по 1 марта будут ремонтироваться конструкции моста, в ходе чего будет восстановлено движение по двум полосам движения, но водителям следует учитывать, что полосы будут сужены. В ходе работ будет демонтирован поврежденный бетон опор путепровода, отремонтированы пролеты и забетонированы опорные конструкции.

В свою очередь со 2-го по 8 марта демонтируют временные конструкции. В это время второй раз будет установлен светофор и автомобили будут двигаться по одной полосе.

Движение по одной стороне Деглавского путепровода будет организовано с 5 часов утра 21 января и останется таковым до второй половины апреля.

Полностью ремонт Деглавского путепровода планируется завершить летом 2021 года.

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