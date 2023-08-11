Вниманию водителей: на Валмиерском, Видземском и Даугавпилсском шоссе есть участки с временными светофорами

Ремонтные работы продолжаются более чем на 60 участках государственных автодорог. На Валмиерском, Видземском и Даугавпилсском шоссе, а также на других государственных и региональных дорогах в зоне ремонтных работ есть участки со светофорами, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

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В свою очередь, тем, кто едет в выходные дни в Латгале, в сторону Аглоны, следует учитывать, что по дорогам движутся группы паломников, направляющихся в Аглону на праздник Вознесения Девы Марии, поэтому следует быть особенно осторожными.

Самые большие ограничения движения сохраняются на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, где на проезд через участок ремонтных работ потребуется час. Столько же времени нужно, чтобы пересечь зону ремонтных работ на Валмиерском шоссе от моста через Гаую возле Мурьяни до Браслы, на дороге Плявиняс–Мадона–Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы и на шоссе A13 от Гребнево до Карсавы.

Карту ремонтных работ и ограничений движения можно посмотреть на сайте www.lvceli.lv.

Основные ограничения на главных государственных дорогах:

на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене семь участков со светофорами, объезд на участке Драбеши–Вайве. Съезд на Цесис (P20) закрыт. Движение транспорта осуществляется по действующему путепроводу. Ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — один час;

на Валмиерском шоссе (A3) от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупе (V280) четыре участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 55 минут;

на Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде три участка со светофорами, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 м, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;

на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской объездной дороги два участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ -полчаса;

на дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнева до Карсавы ограничение скорости 70 и 50 км/ч, четыре участка со светофорами. Время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут.

Основные ограничения на региональных государственных дорогах: