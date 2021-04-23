Вниманию водителей: на выходных дороги Латвии могут покрыться льдом

В конце недели ожидается холодная, ветреная и мокрая погода, местами образуется снежный покров, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В связи с этим государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi предупреждает водителей о том, что дороги могут обледенеть, а видимость из-за осадков ухудшится.

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Шоферов призывают быть особо внимательными на дороге и выбирать соответствующую погодным условиям и состоянию трассы скорость езды.

В случае необходимости Latvijas Valsts ceļi готово оперативно реагировать и провести обработку дорог противоскользящими материалами, а также задействовать снегоуборочную технику.

В субботу будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, скорость порывов которого ночью на побережье и днем во многих районах будет достигать 15-18 м/с. В воскресенье ветер немного поутихнет.

На выходных температура ночью будет опускаться до -1…+4 градусов, а днем составит +2…+6 градусов. На большей части территории Латвии временами ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами образуется снежный покров высотой от 2 до 4 см.