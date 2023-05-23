Вниманию водителей: ограничения парализовали движение у ж/д переезда на улице Лачплеша

Во время строительных работ с 23 мая на пять недель введены ограничения движения пешеходов и транспортных средств — до конца июня движение будет организовано на западной стороне путепровода на улице Лачплеша, по одной полосе в каждом направлении, а соединение улицы Калупес с улицей Лачплеша будет закрыто. В результате из-за строительных работ практически парализовано движение на улице Лачплеша.

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В самой зоне строительства возле железнодорожного переезда движение практически стоит даже после начала рабочего дня. Огромные пробки по-прежнему можно наблюдать на прилегающих улицах — Калупес, Екабпилс, Католю, Краславас и Лудзас.

Во время строительных работ для движения закрыто и соединение улицы Калупес с улицей Лачплеша, водителям приходится использовать улицу Краславас и улицу Спидолас. В свою очередь, пешеходы смогут пересечь улицу Лачплеша по новому пешеходному переходу возле улицы Калупес, который является частью предусмотренных проектом Rail Baltica решений и будет доступен жителям и в будущем.

BERERIX призывает автоводителей и жителей следить за размещенными в городе указателями и вовремя планировать маршрут движения, чтобы добраться до выбранного пункта назначения. Если работы на улице Лачплеша завершатся раньше, ее можно будет открыть для движения автотранспорта. BERERIX откроет ее в сотрудничестве с вовлеченными сторонами, проинформировав общество об этом.

Для того, чтобы завершить работы по реконструкции улицы Лачплеша и избежать полного закрытия улицы, во время строительных работ движение решено организовать по западной стороне переезда. Работы по реконструкции улицы компания BERERIX начала осенью прошлого года, а реконструкция восточной стороны — завершающий этап — запланирован на период, когда движение менее интенсивно, то есть, с началом школьных каникул. За это время также планируется завершить работы по строительству тротуара и велосипедной дорожки на западной стороне.

Планируется, что строительные работы на этом участке будут полностью завершены к июлю 2023 года, когда на улице Лачплеша будет восстановлено полноценное четырехполосное движение. В результате строительства трассы Rail Baltica на территории улицы Лачплеша жители и гости Риги получат функционально улучшенный участок улицы. В каждом направлении будут созданы две полноценные автомобильные полосы, велосипедистам станет доступна современная широкая велодорожка с двусторонним движением. В свою очередь, поток пешеходов будет организован безопасным образом, соответствующим магистральной улице. Будет создан регулируемый светофором пешеходный переход возле улицы Калупес. С улицы Лачплеша до Центрального вокзала людей с нарушениями зрения будет вести тактильная полоса.

Работы Rail Baltica по благоустройству переезда на улице Лачплеша будут проведены в 2024 году.