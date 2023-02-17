Вниманию водителей: полиция будет фиксировать нарушения ПДД с помощью камер дорожных метеостанций

С субботы, 18 февраля, Госполиция сможет фиксировать индивидуальные нарушения правил дорожного движения водителями без остановки транспортного средства с помощью адаптированных камер дорожных метеостанций.

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На данный момент эти технические средства будут контролировать, оплачен ли дорожный налог или приобретена ли виньетка для тех транспортных средств, которые в ней нуждаются. Также эти автомобили могут быть проверены на предмет наличия OCTA и технического осмотра.

Сначала контроль и регистрация нарушений будут проходить в следующих местах на главных автодорогах страны: