Вниманию водителей: полиция будет фиксировать нарушения ПДД с помощью камер дорожных метеостанций

С субботы, 18 февраля, Госполиция сможет фиксировать индивидуальные нарушения правил дорожного движения водителями без остановки транспортного средства с помощью адаптированных камер дорожных метеостанций.
На данный момент эти технические средства будут контролировать, оплачен ли дорожный налог или приобретена ли виньетка для тех транспортных средств, которые в ней нуждаются. Также эти автомобили могут быть проверены на предмет наличия OCTA и технического осмотра.
Сначала контроль и регистрация нарушений будут проходить в следующих местах на главных автодорогах страны:
- на дороге Рига (Скулте) — Лиепая (А9) 13,3 км;
- на Рижской окружной дороге А4 (Балтэзерс — Саулкалне) 7,8 км;
- на дороге Тинужи — Кокнесе (P80), 13,4 км;
- на дороге Рига–Елгава–граница Литвы (Мейтене) (А8), 23,0 км.