Вниманию водителей: полный список ремонтируемых дорог в Латвии

Начался сезон дорожных работ, и водителям нужно учитывать, что во многих местах движение может быть ограничено или закрыто, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

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Сейчас больше всего ограничений на региональной дороге Тукумс-Кулдига (Р121) от Лидумса до Гренчи. Чтобы проехать этот участок, может понадобиться час времени. На трех участках движение организовано с помощью светофора, еще на одном — по одной полосе с дорожными знаками преимущества движения.

Ремонтные работы ведутся в нескольких местах в окрестностях Резекне. На главной дороге А13, Российская граница (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — Литовская граница (Медуми), на участке от Резекне до Бекши установлено четыре светофора. Чтобы их проехать, нужно до 40 минут. Путь по Резекненской окружной дороге от Грейвули до Грейшкани также займет до 40 минут.

На дороге Иецава-Стелпе-Стелпенское шоссе (Р92) от улицы Ригас до улицы Упес ведется обновление дорожного покрытия. Скорость ограничена до 50 км/ч, водителям нужно внимательно смотреть на дорожные знаки и щиты. Проехать этот участок можно примерно за 25 минут.

На Видземском шоссе (а2) возле Аугшлигатне продолжается ремонт водопропускной трубы реки Лигатне. Установлен светофор, ширина ограничена до 3,25 м, скорость на разных местах ограничена до 30, 50 или 70 км/ч. Участок можно проехать до 10 минут.

На дороге А13, Российская граница (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — Литовская граница (Медуми), ремонтируется несколько участков. От Мариентале до поворота на Берзгале меняют покрытие, скорость ограничена до 50 или 70 км/ч, на отдельных участках установлены в светофоры. Ими регулируется в том числе участок пути от Резекне к Даугавпилсу. Проехать этот участок можно за 10 минут.

От Резекне до Бекши скорость ограничена до 70 и 50 км/ч, введены четыре регулируемые светофорами отрезка дороги, ширина ограничена до трех метров. Примерное время проезда — 40 минут.

От Малты до поворота на Феймани скорость ограничена до 50 или 70 км/ч, на отдельных участках во время работ закрыта одна из полос, и двухстороннее движение организовано с помощью дорожных знаков. Этот отрезок можно проехать за 20 минут.

На Валмиерском шоссе (А3) от Раганы до Валмиеры возобновлена установка шумовой полосы. Проезжая часть сужена, установлены ограничения скорости. Примерное время проезда — более часа. На участке Валмиерского шоссе от моста через Гаую до поворота на Сею возобновлено строительство пешеходной и велодорожки. Скорость ограничена до 50 или 70 км/ч, при необходимости на двух участках используется светофор. Время проезда — около 10 минут.

На дороге Плявини-Мадона-Гулбене (Р37) от Плявини до Ийвиексте движение на четырех участках регулируется светофорами. Проезд может занять 25 минут.

На дороге Тукумс-Кулдига (Р121) от Лидумса до Гренчи перестраивают дорогу, скорость ограничена до 50 или 70 км/ч, на трех участках движение по одной полосе регулируется светофорами, установлены знаки приоритета движения. Чтобы проехать это место, может потребоваться час.

На дороге Вентспилс-Кулдига-Салдус (Р108) до кладбища Кулу до границы Кулдигского края скорость ограничена до 50 км/ч, на трех участках движение регулируется светофорами. Время проезда — около 25 минут.

На дороге Даугавпилс-Скрудалиена-Белорусская граница (Силене) (Р68) от Даугавпилсской окружной дороге до Силене движение регулируется светофором, скорость ограничена до 50 или 70 км/ч. Время проезда — около 25 минут.

На дороге Пуре-Ауце-Гривайши (Р96) от Дорупе до перекрестка с дорогой Добеле-Кримунас-Залениеки скорость ограничена до 50 или 70 км/ч, движение на одном участке регулируется светофором, время проезда — до 35 минут.

На дороге Рига-Эргли (Р4) от Юглы до Сунтажи (43,36-49,95 км) скорость ограничена до 50 или 70 км/ч, движение на одном участке регулируется светофором, установлены дорожные знаки, время проезда — около 25 минут.

На дороге Резекне-Гулбене (Р36) от Болупе до Гулбене (65,48-86,69 км) установлены ограничения скорости до 50 или 70 км/ч, установлены дорожные знаки, один участок регулируется светофорами. Примерное время проезда — 40 минут.

На дороге Екабпилс-Литовская граница (Нерета) (Р75) от Доломита до Биржи установлены ограничения скорости до 50 или 70 км/ч, пять участков регулируются светофорами. Примерное время проезда — 40 минут.

На дороге Цесис-Вецбиебалга-Мадона (Р30) возле Берзкрогса установлены ограничения скорости до 50 или 70 км/ч, один участок регулируется светофорами. Примерное время проезда — 25 минут.

На дороге Резекне-Гулбене 9Р36) установлены ограничения скорости до 50 или 70 км/ч, установлены дорожные знаки, один участок регулируется светофорами. Примерное время проезда — 35 минут.

На дороге Салдус-Кудрас (V1162) от Салдуса до карьера Куму на трех участках движение регулируется светофорами, на одном — знаками приоритета движения. Скорость ограничена до 50 км/ч. Примерное время проезда — 40 минут.

На мосту через реку Маза-Югла возле Тинужи (дорога Р10, Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле) движение организовано с помощью светофоров, ширина ограничена до 2,7 метра.

Перестраивается также мост через Тумшупе на дороге Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10), движение организовано с помощью знаков, ширина проезжей части ограничена до трех метров.

По мосту через железную дорогу на дороге Серене Калниеши (Р86) движение организовано по одной полосе и регулируется светофором, ширина проезжей части ограничена до трех метров, скорость ограничена до 10 или 30 км/ч.

На дороге Елгава-Тервете-Литовская граница (Р95) перестраивается мост через Свете, движение по мосту организовано с помощью светофоров.

На дороге Тукумс-Кестерциемс-Мерсрагс-Колка ремонтируется мост через Гриву, скорость ограничена до 30 км/ч, движение регулируется светофором.

Возобновлено обновление элементов конструкции Ичского моста на границе Резекненского и Балвского края (километр 39,3 дороги Р36, Резекне-Гулбене). Скорость ограничена до 70 или 50 км/ч.

Также на дороге Резекне-Гулбене ремонтируется мост через Вариене и мост через Болупе, скорость на них ограничена до 70 или 50 км/ч.

На дороге Нигранде-Дзирас-Литовская граница (V1167) ремонтируется мост через Лосе, движение закрыто, организованы объездные пути.