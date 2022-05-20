В летний сезон на отдельных участках магистральных дорог страны увеличат ограничение допустимой скорости. Уже начиная с сегодняшнего дня, с 20 мая, допустимую скорость на отдельных участках дорог увеличат до 100-110 км/час, о чем водителей известят соответствующие дорожные знаки, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

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Допустимая скорость движения до 110 км/ч будет увеличена на двух участках:

Дорога А2: Рига — Сигулда — граница Эстонии (Вецлайцене) на участке от дороги А1 до Сените (14,30 — 38,80 км);

Рига — Сигулда — граница Эстонии (Вецлайцене) на участке от дороги А1 до Сените (14,30 — 38,80 км); Дорога А10: Рига — Вентспилс на участке от Риги до Юрмалы (13,45 — 18,78 км).



Допустимая скорость движения до 100 км/час будет увеличена на трех участках:



Дорога А1: Рига (Балтэзерс) — граница Эстонии (Айнажи) — объездная дорога на Саулкрасты (21,40 — 26,00 км и 27,20 — 44,40 км);

Рига (Балтэзерс) — граница Эстонии (Айнажи) — объездная дорога на Саулкрасты (21,40 — 26,00 км и 27,20 — 44,40 км); Дорога А6: Рига — Даугавпилс — Краслава — граница Беларуси (Патерниеки) на участке от Саласпилса до Икшкиле (20,86 — 28,20 км);

Рига — Даугавпилс — Краслава — граница Беларуси (Патерниеки) на участке от Саласпилса до Икшкиле (20,86 — 28,20 км); Дорога Р80: Тинужи — Кокнесе, участок 5,20 — 60,35 км.



Latvijas Valsts ceļi напоминают, что дорожные знаки информируют о максимально допустимой скорости, но фактическую скорость движения следует выбирать, оценивая ситуацию на дороге, условия вождения и навыки.

Решение об этапах, на которых максимальная скорость увеличивается летом, принимается по согласованию с Управлением безопасности дорожного движения, Государственной полицией и Министерством транспорта.