Вниманию водителей: с 24 мая меняется организация движения на Кекавской окружной
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С 24 мая меняется организация движения на Баусском шоссе (А7) за Кекавой, там, где ведется строительство окружной дороги и двухуровневого перекрестка с Баусским шоссе, информируют Latvijas valsts ceļi.

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На Баусском шоссе за Кекавой движение с объездной дороги будет перенаправлено на строящийся участок Кекавской окружной дороги. Здесь будут ограничения по скорости 50 и 30 километров в час.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Строительные работы планируется завершить до конца 2023 года.

Участок Баусского шоссе (А7) Рига-Кекава - одна из самых загруженных дорог в Латвии. Интенсивность движения в среднем составляет 17 000 автомобилей в сутки, а на отдельных участках - 25 000. Интенсивность грузового транспорта на этом участке уже превышает лимит в три раза.

Баусское шоссе - единственная дорога государственного значения, где для въезда и выезда из Риги есть только под одной полосе в каждом направлении.

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