Вниманию водителей: с завтрашнего дня вступают новые правила на перекрестке улиц Бикерниеку и Лиелвардес

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что с 6 ноября будут произведены изменения в организации движения на перекрестке улиц Бикерниеку и Лиелвардес, а также на перекрестке улиц Бикерниеку и Иерикю. Цель этих изменений — увеличить безопасность движения и облегчить пересечение указанных перекрестков.

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На перекрестке улиц Бикерниеку и Лиелвардес будет запрещен левый поворот с улицы Бикерниеку на улицу Лиелвардес (если ехать со стороны Бикерниекского леса), также будут созданы три полосы движения на улице Бикерниеку по направлению к центру.

В свою очередь, на перекрестке улиц Лиелвардес и Иерикю будет запрещен правый поворот с улицы Иерикю на улицу Лиелвардес (если ехать со стороны Бикерниекского леса), также будут созданы три полосы движения на улице Бикерниеку по направлению к центру.

Также на перекрестках будут созданы линии траекторий и произведены изменения в сигнальном плане светофоров — на перекрестке улицы Лиелвардес с улицей Бикерниеку и улицей Иерикю будет введено трехфазное движение, отделив противоположное движение транспорта на улиц Лиелвардес своей фазой светофора. Таким образом, будет увеличена безопасность движения в обоих транспортных узлах.

Призываем водителей транспортных средств следить за изменениями в организации движения.