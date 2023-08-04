В сети государственных автодорог продолжается ремонтный сезон, всего работы ведутся на 71 участке. Больше всего ограничений в движении в Видземе, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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На пути из Риги по Видземскому шоссе (А2) движение ограничено на участках от Sēnīte до Сигулды и от поворота на Цесис (P20) до Ридзене. Для того, чтобы преодолеть этот участок, потребуется больше часа.

Почти час придется ехать и по участку Валмиерского шоссе (А3) от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупе, где также идет ремонт.

В выходные дни состоится ралли "Цесис", во время которого будет ограничено движение на некоторых дорогах в окрестностях Цесиса и Вецпиебалги, в том числе на дороге Эргли-Драбеши (P31) на участке от Гикши до Перкони.

Самые большие ограничения на главных государственных дорогах:

на Видземском шоссе (А2) от Sēnīte до Сигулды движение организовано по одной полосе в каждом направлении. Ограничение скорости 70 км/ч, локально 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 20 минут;

на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене — семь участков со светофорами, объезд на участке Драбеши-Вайве. Закрыт съезд на Цесис (P20). Движение по действующему путепроводу. Ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — час;

на Валмиерском шоссе от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупе (V280) четыре участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 55 минут;

на Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде три участка со светофором, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 м, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;

на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской объездной дороги два светофора, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;

на дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы ограничение скорости 70 и 50 км/ч, четыре участка со светофорами. Время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут.

Основные ограничения на государственных региональных дорогах:

