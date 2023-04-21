Вниманию водителей: стартует 24-часовой марафон контроля скорости на дорогах Латвии

В пятницу, 21 апреля, в странах Европейского союза, в том числе в Латвии, пройдет 24-часовой марафон контроля скорости, сообщили агентству в Госполиции.

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Европейская сеть дорожной полиции (Roadpol) уже несколько лет обращает внимание участников дорожного движения на то, что превышение разрешенной скорости представляет опасность как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.

В течение недели Госполиция по всей Латвии будет усиленно заботиться о безопасности дорожного движения и контролировать, чтобы участники дорожного движения соблюдали разрешенную скорость.

В прошлом году полиция в Латвии зафиксировала в общей сложности 63 313 нарушителей скорости. В свою очередь, мобильными фоторадарами зафиксировано 72 974 нарушения, а стационарными — 256 096.