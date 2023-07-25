Вниманию водителей: в Иманте будут введены ограничения скорости до 20 км/ч
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На этой неделе в Риге, в микрорайонах Иманта и Скансте, будут введены ограничения дорожного движения. В Иманте будет введена зона ограничения скорости до 20 км/ч, а в Скансте — 30 км/ч. Об этом сообщается на сайте Рижской думы.

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В Иманте зона ограничения скорости будет введена на территории между Юрмалас гатве, улицей Слокас и Курземским проспектом. В свою очередь, в Скансте ограничения скорости будут действовать на территории между улицами Сканстес, Зирню, Весетас и Спорта. Рижская дума призывает водителей быть внимательными и учитывать новые изменения в организации дорожного движения.

Ограничения скорости до 30 км/ч введены с учетом ряда факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, например, загруженности улиц стоящим транспортом, шириной проезжей части и тротуаров, наличия образовательных учреждений, видимости перекрестков и поворотов, интенсивности движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов, а также других аспектов.

Зоны с максимально допустимой скоростью 30 км/ч в рижских микрорайонах постепенно вводятся с 2020 года, когда такая зона впервые появилась в Агенскалнсе. В Гризинькалнсе и двух местах в Тихом центре такую зону ввели в 2021 году, а в Чиекуркалнсе — в 2022 году.

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