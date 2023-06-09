Вниманию водителей: в окрестностях Риги может быть затруднено движение, на многих дорогах идет ремонт

Днем в пятницу, 9 июня, движение в окрестностях Риги может быть затруднено, особенно в направлении моря. На автодороге Слока-Талси (P128) следует считаться с ограничениями на участке, где проводятся строительные работы, в Бигауньциемсе и Лапмежциемсе. Его преодоление может занять до 40 минут, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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LVC отмечает, что активные строительные работы продолжаются на 63 участках государственных дорог, большая часть ремонтных работ приходится на региональные дороги.

Самые большие ограничения сохраняются на дороге Плявиняс-Мадона-Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы, где есть восемь временных участков со светофорами, а время в пути составляет более часа.

При планировании поездок на выходных LVC также призывает водителей ознакомиться с картой ремонтных работ на сайте www.lvceli.lv, где отмечены все актуальные ограничения движения.

Самые крупные ограничения на главных дорогах страны:

На дороге граница России (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы (Медуми) (A13) от Гребнево до Карсавы действует ограничение скорости в 70 и 50 км/ч, имеется пять участков со светофорами. Расчетное время преодоления участка ремонтных работ составляет 50 минут;

На Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде на трех участках движение регулируется светофорами, ограничение скорости составляет 50 км/ч, на преодоление участка потребуется 30 минут;

На Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской окружной дороги есть два светофора, ограничения скорости составляет 70 и 50 км/ч, время преодоления участка ремонтных работ — 25 минут;

На Вентспилсском шоссе (A10), на участке от Тукумса до перекрестка с дорогой Тукумс-Лаздас (V1442) действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, есть один участок со светофорами. Время прохождения участка — примерно 22 минуты;

На Видземском шоссе (A2) от Сените до Сигулды движение организовано по правой стороне, ограничение скорости составляет 70, местами 50 км/ч. Движение организовано по одной полосе в каждую сторону. Расчетное время преодоления участка ремонтных работ — 20 минут.

Самые крупные ограничения на региональных дорогах страны: