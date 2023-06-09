Вниманию водителей: в окрестностях Риги может быть затруднено движение, на многих дорогах идет ремонт

Днем в пятницу, 9 июня, движение в окрестностях Риги может быть затруднено, особенно в направлении моря. На автодороге Слока-Талси (P128) следует считаться с ограничениями на участке, где проводятся строительные работы, в Бигауньциемсе и Лапмежциемсе. Его преодоление может занять до 40 минут, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).
LVC отмечает, что активные строительные работы продолжаются на 63 участках государственных дорог, большая часть ремонтных работ приходится на региональные дороги.
Самые большие ограничения сохраняются на дороге Плявиняс-Мадона-Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы, где есть восемь временных участков со светофорами, а время в пути составляет более часа.
При планировании поездок на выходных LVC также призывает водителей ознакомиться с картой ремонтных работ на сайте www.lvceli.lv, где отмечены все актуальные ограничения движения.
Самые крупные ограничения на главных дорогах страны:
- На дороге граница России (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы (Медуми) (A13) от Гребнево до Карсавы действует ограничение скорости в 70 и 50 км/ч, имеется пять участков со светофорами. Расчетное время преодоления участка ремонтных работ составляет 50 минут;
- На Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде на трех участках движение регулируется светофорами, ограничение скорости составляет 50 км/ч, на преодоление участка потребуется 30 минут;
- На Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской окружной дороги есть два светофора, ограничения скорости составляет 70 и 50 км/ч, время преодоления участка ремонтных работ — 25 минут;
- На Вентспилсском шоссе (A10), на участке от Тукумса до перекрестка с дорогой Тукумс-Лаздас (V1442) действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, есть один участок со светофорами. Время прохождения участка — примерно 22 минуты;
- На Видземском шоссе (A2) от Сените до Сигулды движение организовано по правой стороне, ограничение скорости составляет 70, местами 50 км/ч. Движение организовано по одной полосе в каждую сторону. Расчетное время преодоления участка ремонтных работ — 20 минут.
Самые крупные ограничения на региональных дорогах страны:
- На участке дороги Плявиняс-Мадона-Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы имеется восемь участков со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Рассчетное время прохождения участка составляет один час и десять минут;
- На участке дороги Талси-Упесгрива (P127) от Упесгривы до Лайдзе движение регулируется светофорами в двух местах, ограничение скорости составляет 70 и 50 км/ч, ожидаемое время преодоления участка ремонтных работ — 45 минут;
- На шоссе Рига-Эргли (P4) от Рижской окружной дороги (A4) до поворота на Тинужи имеется три участка со светофорами, ограничения скорости составляют 50 и 70 км/ч, расчетное время прохождения участка — от 35 до 40 минут;
- На участке дороги Умурга-Цесис-Ливи (P14) от Сталбе до Цесиса движение регулируется светофорами на четырех участках. Ограничения скорости составляют 70 и 50 км/ч, расчетное время преодоления участка ремонтных работ — 35 минут;
- На дороге Слока-Талси (P128) в Бигауньциемсе и Лапмежциемсе есть один участок реверсивного движения с регулировщиком, ограничение скорости составляет 50 км/ч, расчетное время прохождения участка — 40 минут. На этой же дороге от озера Суну до Талси действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, на преодоление участка потребуется 25 минут;
- На дороге Мадона-Варакляни (P84) от Айзтилте до Варакляни на двух участках движение регулируется светофорами; ограничения скорости составляют 50 и 70 км/ч, ограничение ширины 2,75 метра. На преодоление участка потребуется 25 минут;
- На дороге Валка-Виреши (P23) закрыто движение через Гауйский мост и мост через отток Гауи, объезд организован по дороге Валка-Смилтене (P24), в дороге придется провести до 25 минут;
- На дороге Илуксте(Вирсайши)-Бебрене-Биржи (P72) закрыт мост через реку Калдабруня, на объезд участка строительных работ потребуется примерно 20 минут.