Вниманию водителей в Риге: после Пасхи до 20 мая вводится ряд ограничений на Бривибас гатве

Рижская дума сообщае, что в связи с проведением работ по прокладке сетей водоснабжения и канализации будет ограничено движение транспорта на Бривибас гатве.

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Ограничения коснутся следующих участков одной из главных улиц города:

с 6 по 7 апреля будет ограничено движение транспортных средств на Бривибас гатве у поворота на Берги по направлению из центра: будет закрыта левая полоса проезжей части в обоих направлениях;

с 8 апреля по 20 мая будет ограничено движение транспорта на Бривибас гатве у соединения Яунциема гатве с Бривибас гатве по направлению в центр;

с 12 апреля по 20 мая будет ограничено движение транспортных средств на участке Бривибас гатве протяженностью 140 метров за автобусной остановкой Brīvdabas muzejs ("Этнографический музей") по направлению в центр.

Предприятиям, ведущим работы, поручено установить дорожные знаки и обеспечить жителям и сотрудникам компаний, находящихся на упомянутых участках улиц, возможность подъехать на личном или служебном транспорте к своим домам или к местам работы, а также организовать движение общественного транспорта, в том числе создание временных остановок общественного транспорта, и разместить информацию об их переносе.