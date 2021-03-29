Вниманию водителей в Риге: после Пасхи до 20 мая вводится ряд ограничений на Бривибас гатве
Foto: PantherMedia/Scanpix

Рижская дума сообщае, что в связи с проведением работ по прокладке сетей водоснабжения и канализации будет ограничено движение транспорта на Бривибас гатве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ограничения коснутся следующих участков одной из главных улиц города:

  • с 6 по 7 апреля будет ограничено движение транспортных средств на Бривибас гатве у поворота на Берги по направлению из центра: будет закрыта левая полоса проезжей части в обоих направлениях;
  • с 8 апреля по 20 мая будет ограничено движение транспорта на Бривибас гатве у соединения Яунциема гатве с Бривибас гатве по направлению в центр;
  • с 12 апреля по 20 мая будет ограничено движение транспортных средств на участке Бривибас гатве протяженностью 140 метров за автобусной остановкой Brīvdabas muzejs ("Этнографический музей") по направлению в центр.

Предприятиям, ведущим работы, поручено установить дорожные знаки и обеспечить жителям и сотрудникам компаний, находящихся на упомянутых участках улиц, возможность подъехать на личном или служебном транспорте к своим домам или к местам работы, а также организовать движение общественного транспорта, в том числе создание временных остановок общественного транспорта, и разместить информацию об их переносе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Brīvdabas muzejs Берги Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту