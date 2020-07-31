На участке Даугавпилсского шоссе от Рижской объездной дороги до Икшкиле начато обновление дорожного покрытия, в зоне проведения работ установлено ограничение скорости до 70 км/ч, сообщили Latvijas valsts ceļi (LVC).

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На проезжей части Даугавпилсского шоссе в направлении Риги, на участке от Икшкиле до двухуровневого пересечения с Рижской объездной дорогой, для движения поочередно будет закрываться одна из двух полос. Планируется, что ночью для движения будут открыты обе полосы.

В выходные дни при выезде за пределы Риги из-за ремонта дорог необходимо учитывать замедленное движение и на Саулкрастской объездной дороге, а также Юрмальском шоссе. Чтобы проехать участок проведения ремонтных работ на Саулкрастской объездной дороге может потребоваться до часа. Кроме того, все еще перекрыт выезд из Саулкрасты на Таллиннское шоссе возле Лиласте, но это место можно объехать по автодороге Саулкрасты-Рагана (P6).

На региональных дорогах наибольшее количество временных светофоров установлено на автодороге Пури-Ауце-Гривайши (P96), на участке от Пури до Пенкуле, где установлено восемь временных светофоров. Чтобы проехать этот участок ремонтных работ, может потребоваться около 1 часа 20 минут.

В свою очередь четыре светофора установлены на автодороге Вентспилс-Кулдига-Салдус (P108), на 20-километровом отрезке от Вентспилса в направлении Кулдиги. Чтобы преодолеть этот отрезок, в пути придется провести примерно час, предупреждает LVC.